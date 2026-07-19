Santiago está celebrando el 7º Festival Internacional “América de Pie”

Del 15 al 27 de julio, la provincia recibirá artistas, docentes e investigadores de todo el continente y Europa para celebrar la cultura y el folklore.

Hoy 17:46

Santiago del Estero volverá a abrir sus puertas al mundo con la 7.ª edición del Festival Internacional “América de Pie”, un evento que reunirá a artistas, docentes, investigadores y gestores culturales provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, México y Polonia.

Durante doce jornadas, la provincia ofrecerá una intensa agenda de espectáculos, capacitaciones, encuentros académicos, visitas institucionales y actividades comunitarias, consolidándose como un referente del folklore internacional.

El festival es organizado por el Ballet Folklórico Perfume de Carnaval, bajo la conducción del Dr. Amhed Antonio Assefh como Director General, el Prof. Sebastián Ramírez, Director Artístico, y la Prof. Yanina Baumann, Directora Académica del Estudio Superior de Arte Latinoamericano Perfume de Carnaval. La realización del encuentro cuenta con la colaboración de la Asociación Internacional de Folklore Latinoamericano (AIFL), presidida por Moisés Hernández y representada en Argentina por el Dr. Assefh y la Tec. Noelia Figueroa A., Subdelegada Nacional.

Entre los participantes se destacan:

-Ballet Folklórico Perfume de Carnaval (Argentina) – Dr. Amhed Antonio Assefh y Prof. Sebastián Ramírez

-Ballet Raíces (Bolivia) – Carla Oña Gutiérrez y Brandon Cabrera

-Centro de Investigación de las Artes (CIDART, Colombia) – Karen Ríos Pérez

-Ballet Raíces del Cuerpo (México) – Raúl Alejandro Zamudio Pérez y Rocío Isabel Arteaga Flores

-Ensamble Folklórico SILESIANIE (Polonia) – Monika Jeziorska

America de Pie

La programación contempla la Gala Internacional de Apertura en el Teatro 25 de Mayo, funciones en distintos escenarios de Santiago del Estero y el interior provincial, talleres internacionales con certificación docente, reuniones de directores, actividades con estudiantes del Estudio Superior de Arte Latinoamericano y participación en la tradicional Marcha de los Bombos.

Más allá de los espectáculos, el festival busca fortalecer la cooperación internacional, preservar el patrimonio cultural y proyectar a Santiago del Estero como destino de turismo cultural y artístico.

La organización agradeció al Gobierno de la Provincia, autoridades locales y concejales por su apoyo permanente y destacó que la cultura es un puente que permite construir amistad entre los pueblos.

Del 15 al 27 de julio, Santiago del Estero volverá a demostrar que la identidad se fortalece cuando se comparte, y que América permanece de pie gracias al arte y la cooperación entre las naciones.