Brutal balacera en Paraná: un hombre murió de un tiro en la cabeza y hay cuatro heridos

El violento episodio ocurrió en el barrio Humito. Los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el ataque y dar con los autores.

Hoy 12:06

Una violenta balacera ocurrida durante la noche del domingo en el barrio Humito, en la ciudad de Paraná, dejó como saldo un hombre muerto y otras cuatro personas heridas. El episodio movilizó a efectivos policiales, personal sanitario y peritos, mientras la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

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El hecho se registró cerca de las 22 en las inmediaciones de la intersección de las calles Curajil y Obligado. Vecinos de la zona alertaron a la Policía luego de escuchar una sucesión de disparos que, según relataron, se prolongó durante varios minutos y generó momentos de gran preocupación.

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar encontraron a cinco personas con heridas de arma de fuego. Una de ellas, un hombre que habría recibido un disparo en la cabeza, murió antes de poder ser asistido por los equipos médicos. Si bien aún no fue confimado oficialmente, se trataría de un joven de 32 años.

Los otros cuatro heridos recibieron las primeras atenciones en el lugar y luego fueron trasladados a distintos centros de salud. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un parte oficial sobre su estado ni precisaron la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Tras el ataque, la zona quedó completamente preservada para permitir el trabajo de los especialistas de la Dirección Criminalística. Los peritos realizaron distintas tareas sobre la escena del crimen, entre ellas el levantamiento de vainas servidas, la búsqueda de rastros y la recolección de otros elementos que puedan aportar datos a la investigación.

La causa permanece bajo un fuerte hermetismo. Los investigadores todavía no pudieron establecer si alguna de las víctimas era el blanco del ataque o si se trató de una agresión indiscriminada. Tampoco se informó oficialmente quién era el hombre fallecido, ya que primero deben cumplirse las instancias correspondientes de notificación a sus familiares y las pericias de rigor.

En paralelo, la investigación avanza sobre distintas hipótesis para determinar qué motivó la balacera. Entre los principales puntos que intentan esclarecer se encuentran la cantidad de atacantes que participaron, el tipo de armas utilizadas y desde qué lugar fueron efectuados los disparos.

Por el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados en la causa. Mientras continúan las tareas investigativas encabezadas por la Policía y la Fiscalía, el barrio Humito permanece con un importante despliegue de seguridad y restricciones en la circulación mientras se desarrollan las pericias.