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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 15º
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Policiales

Añatuya: una familia rescató a un joven golpeado y una patota destruyó su casa

El joven llegó ensangrentado pidiendo ayuda tras ser atacado. Los agresores arremetieron contra la vivienda a piedrazos y golpes. La Policía detuvo a uno de ellos y busca a otro.

Hoy 12:20
Añatuya

Una madrugada de extrema violencia se vivió en la ciudad de Añatuya, donde una familia terminó siendo víctima de un feroz ataque luego de auxiliar a un joven que escapaba de una brutal golpiza.

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El hecho ocurrió sobre la avenida del Trabajo, cuando un joven de apellido Carabajal llegó hasta el domicilio de la familia López con visibles heridas y completamente ensangrentado. El muchacho habría escapado de un grupo de personas que lo perseguía y pidió ayuda para resguardar su vida.

Ante la desesperante situación, los residentes de la vivienda decidieron abrirle las puertas y ponerlo a salvo. Sin embargo, el gesto solidario desencadenó la reacción violenta de los agresores, quienes llegaron hasta el inmueble y comenzaron a atacarlo.

Según trascendió, los sujetos arrojaron piedras y provocaron destrozos en distintos sectores de la vivienda, tanto en el exterior como en el interior, generando momentos de tensión y miedo entre los habitantes del lugar.

La situación fue alertada a la Policía, que se hizo presente rápidamente en la zona. Los efectivos lograron interceptar y detener a uno de los sospechosos, identificado de apellido Suárez, mientras que otro de los presuntos involucrados logró escapar y permanece siendo buscado.

En paralelo, una ambulancia municipal asistió al joven herido y lo trasladó al Hospital Zonal de Añatuya, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante la agresión.

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