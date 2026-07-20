Nediani encabezó el cierre del Operativo de Integración Social en el barrio El Tuscal

El intendente de La Banda recorrió el sector junto a funcionarios y vecinos, donde el municipio realizó trabajos de nivelación de calles, limpieza, reposición de luminarias y colocación de luces LED.

Hoy 13:01

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó el viernes el cierre del Operativo de Integración Social que el municipio desarrolló durante los últimos días en el barrio El Tuscal y recorrió el sector acompañado por funcionarios, dirigentes y vecinos de la zona.

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El jefe comunal estuvo acompañado por autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Concejo Deliberante, dirigentes y vecinos de la zona. La recorrida comenzó en la cancha de fútbol situada sobre la calle Antajé y culminó en el domicilio de la vecina Claudia Palomo, quien recibió a la comitiva y a las personas que acompañaron a los referentes del FCU.

En el marco del operativo, el municipio realizó trabajos de nivelación de calles, aporte de suelo y colocación de base estabilizada para optimizar la transitabilidad. Además, se efectuó la reposición de luminarias y un amplio operativo de limpieza, contribuyendo a mejorar las condiciones del espacio público.

Durante la visita, Nediani dialogó con los vecinos, escuchó sus inquietudes y recibió propuestas relacionadas con las necesidades del barrio. Asimismo, les transmitió los proyectos que impulsa su gestión para continuar mejorando la infraestructura del sector y elevar la calidad de vida de las familias que residen en El Tuscal.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó: “Esta semana continuamos con los operativos integrales, en esta oportunidad en el barrio Tuscal, dónde realizamos, el perfilado de calles, aporte de suelo y base estabilizada, la reposición de lámparas y también hemos colocado nuevas luminarias LED.

Además hemos caminado y hemos tenido la posibilidad de hablar y escuchar a los vecinos. Hay sectores en donde las calles han quedado muy bien y hay otros sectores que no tanto. Por lo tanto, seguiremos trabajando para mejorar esos detalles en los próximos días.

También hemos escuchado una demanda que tienen los vecinos sobre un desagüe, y tienen nuestro compromiso que para el próximo periodo vamos a trabajar en ese proyecto para encauzar el agua de lluvia hacia el desagüe y, a través de una bomba mecanizada, expulsar el agua hasta el canal revestido que se encuentra muy cerca del barrio Tuscal.

De este modo, vamos a solucionar definitivamente el problema de anegamiento del agua que se produce cuando llueve mucho y que genera inconvenientes en este sector”.

Agregó: “Hay que reconocer el trabajo dirigencial, porque en este barrio tenemos muchos dirigentes que en conjunto y articuladamente con los vecinos, han comenzado a activarse para ir mejorando y hacer las solicitudes para cada uno de los sectores del barrio que requiere de un trabajo específico.

Cuando los dirigentes se comprometen a trabajar y se llegan por las diferentes áreas del municipio para solicitarnos las acciones que requiere el barrio para mejorarlo. Ahí comenzamos a realizar un trabajo en conjunto, ya que es la mejor forma de transformar cada sector de la ciudad.

No tengo duda de que la unidad de los bandeños es lo que nos va a permitir seguir creciendo y transformando la ciudad de La Banda como lo venimos haciendo. Este tipo de trabajo en articulación y en conjunto, lo debemos replicar en cada uno de los barrios”.

Cabe destacar que los Operativos de Integración Social forman parte de las acciones que el municipio desarrolla en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar respuestas concretas a los vecinos y fortalecer la presencia del Estado mediante obras y servicios esenciales.