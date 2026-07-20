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Icaño: denuncian a un docente por una presunta insinuación sexual a una alumna menor de edad

La madre de la adolescente presentó una denuncia tras hallar mensajes comprometedores en el teléfono de su hija. La Justicia ordenó medidas urgentes y dispuso una Cámara Gesell para avanzar con la investigación.

Hoy 12:30

Un grave episodio generó preocupación en la comunidad educativa de Icaño, departamento Avellaneda, luego de que una madre denunciara penalmente a un docente de nivel secundario por una presunta insinuación de carácter sexual hacia su hija menor de edad.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 55, donde la mujer se presentó para poner en conocimiento de las autoridades una serie de mensajes que habría intercambiado el profesor con la adolescente a través de WhatsApp.

Según consta en la denuncia, el contacto entre ambos habría comenzado en el marco de consultas relacionadas con cuestiones escolares. Sin embargo, la conversación habría tomado otro tono cuando la estudiante, con la intención de obtener la aprobación de una materia, le habría ofrecido al docente regalarle un cabrito como gesto de agradecimiento.

De acuerdo con el relato de la madre, la respuesta del profesor habría generado alarma, ya que le habría manifestado que no quería ese regalo sino "otra cosa". La mujer interpretó esa expresión como una presunta insinuación inapropiada hacia su hija y entregó capturas de pantalla de la conversación como parte de la denuncia.

Tras tomar intervención, la Justicia dispuso el inicio de una Información Sumaria Judicial para avanzar con el esclarecimiento del caso.

La fiscal interviniente, Dra. Sobrero, ordenó además medidas urgentes, entre ellas la realización de una Cámara Gesell a la menor, procedimiento que se llevará adelante en las instalaciones del Ministerio Público Fiscal de Familia en la ciudad de Añatuya.

La diligencia busca resguardar a la adolescente y permitir que su testimonio sea incorporado a la investigación bajo los protocolos correspondientes.

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