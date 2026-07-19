Gerardo Zamora respaldó a la Selección tras la final del Mundial: "Nada que reprochar"

El senador nacional por Santiago del Estero utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo argentino luego de la derrota frente a España y destacó la entrega del plantel liderado por Lionel Messi.

Hoy 21:14

Tras la final del Mundial 2026, el senador nacional Gerardo Zamora expresó su respaldo a la Selección argentina mediante una publicación en sus redes sociales, donde valoró el esfuerzo del equipo y dedicó un mensaje especial a Lionel Messi.

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Luego de la derrota ante España en el encuentro decisivo, el exgobernador santiagueño compartió unas sentidas palabras para reconocer el desempeño del plantel, que llegó hasta la final en busca de la cuarta estrella.

"Nada que reprochar... gracias Lionel, gracias selección!! Compartimos con ustedes la tristeza por no lograr la cuarta Copa Mundial, pero con la frente en alto!!", escribió Zamora en su mensaje.

La publicación fue ampliamente compartida y recibió numerosas reacciones de usuarios, quienes coincidieron en destacar la entrega del seleccionado argentino a lo largo de todo el certamen.

De esta manera, Zamora se sumó a las múltiples expresiones de apoyo que recibió la Selección argentina tras el subcampeonato, resaltando el orgullo por el camino recorrido y el liderazgo de Lionel Messi en una nueva Copa del Mundo.