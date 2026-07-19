Intentaron robar la casa de Wanda Nara en Italia mientras estaba en la final del Mundial

La empresaria denunció que tres delincuentes ingresaron a su propiedad de Milán mientras ella trabajaba en el partido entre Argentina y España. Sus hijos se encontraban en el lugar y la Policía intervino de inmediato.

Hoy 21:11

Wanda Nara denunció este domingo que tres delincuentes ingresaron a su casa de campo en las afueras de Milán, Italia, mientras ella se encontraba en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde asistía a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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La empresaria contó el episodio a través de sus historias de Instagram, donde explicó que sus hijos permanecían en la vivienda al cuidado de su madre, Nora Colosimo, cuando ocurrió el hecho. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió.

Según relató, los menores se encuentran fuera de peligro, aunque vivieron momentos de tensión por la situación. Además, señaló que efectivos policiales permanecían en la propiedad resguardando a sus hijos mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Entre los elementos sustraídos, Nara indicó que los delincuentes se llevaron documentación de la familia. Por ese motivo, confirmó que emprendió el regreso a Italia junto a Maxi López para realizar los trámites necesarios y acompañar a sus hijos.

Por su parte, el exfutbolista también se refirió al episodio en sus redes sociales y agradeció la rápida intervención de los Carabinieri, al tiempo que confirmó que viajaba hacia Italia para reunirse con su familia.