Caos tras el partido: una camioneta atropelló a dos niños y dos adultos frente al Fórum

El hecho ocurrió sobre avenida Rivadavia, minutos después de la final del Mundial. Según informó la Policía, el conductor presentaba aparentes signos de ebriedad y fue demorado para resguardar su integridad física.

Hoy 21:38

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas este domingo por la noche luego de que una camioneta las atropellara sobre avenida Rivadavia, entre Perú y Roca, frente al Fórum, minutos después de la final del Mundial.

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El hecho ocurrió cuando cientos de personas abandonaban el Fan Zone que funcionó en el Fórum para seguir el partido entre Argentina y España, por lo que la zona registraba una importante circulación de peatones al momento del siniestro.

De acuerdo con la información policial, el conductor de una Toyota Hilux fue identificado como Vallejos, domiciliado en la localidad de Leales, provincia de Tucumán. Por causas que son materia de investigación, embistió a cuatro peatones mientras circulaba por el lugar. El test de alcoholemia practicado tras el accidente arrojó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados un niño de 3 años, una niña de 11 años, un hombre de 46 años y otro de 28 años. Los dos menores fueron trasladados al CEPSI, donde el niño quedó en observación por lesiones en las piernas que no revisten gravedad, mientras que la niña recibió el alta tras ser asistida. En tanto, los dos adultos fueron derivados al Hospital Regional y también fueron dados de alta, ya que las lesiones sufridas no eran de gravedad.

Tras el incidente, el conductor fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 2 para resguardar su integridad física, ya que fue agredido por un grupo de personas que presenciaron el accidente. El fiscal Billoumini dispuso su aprehensión y ordenó que las pericias queden a cargo de Policía Científica, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.