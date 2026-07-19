La millonaria suma que recibió la Selección Argentina por ser subcampeona del Mundial 2026: cuánto recibe España

La Selección Argentina recibió un premio económico de 33 millones de dólares por finalizar como subcampeona del Mundial 2026. La Albiceleste cayó 1-0 ante España en la final disputada en New Jersey, pero cerró su participación con una importante suma económica otorgada por la FIFA.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022, aunque volvió a llegar hasta el partido decisivo de la Copa del Mundo. Por alcanzar el segundo puesto, la selección argentina recibió 33 millones de dólares, una cifra que supera el premio obtenido por varios campeones en ediciones anteriores.

El monto representa una diferencia de 17 millones de dólares con respecto al campeón. España, que se impuso con un gol de Ferran Torres en el alargue, recibió 50 millones de dólares, el premio más alto entregado en la historia de los Mundiales.

La FIFA destinó una bolsa total de 871 millones de dólares para el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. De ese monto, aproximadamente 655 millones correspondieron a premios deportivos, dentro de una competencia que contó por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos.

El premio recibido por la Selección Argentina también representa un crecimiento respecto al Mundial anterior. En Qatar 2022, cuando la Albiceleste se consagró campeona del mundo, había recibido 42 millones de dólares. En esta edición, pese a terminar segunda, obtuvo 33 millones.

Así quedó la escala de premios económicos del Mundial 2026: