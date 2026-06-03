Dictan prisión preventiva para los acusados de someter a 9 hermanitos a violencia y abusos

Los sospechosos enfrentan cargos por un amplio abanico de delitos, entre ellos abuso sexual gravemente ultrajante y lesiones leves.

Hoy 12:00

Este miércoles, el juez Fernando Paradelo hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó que un matrimonio y su yerno continúen detenidos. La investigación apunta a graves hechos de violencia física, abandono y delitos contra la integridad sexual de menores.

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La Justicia santiagueña dictó este miércoles la prisión preventiva para tres personas acusadas de protagonizar una serie de graves hechos en perjuicio de nueve hermanos menores de edad en el departamento Figueroa. La medida fue dispuesta por el juez Fernando Paradelo durante una audiencia en la que la Fiscalía expuso los elementos reunidos en una investigación que tiene como imputados a un matrimonio y al yerno de la pareja.

De acuerdo con la acusación, los sospechosos enfrentan cargos por un amplio abanico de delitos, entre ellos abuso sexual gravemente ultrajante y lesiones leves, considerados algunos de los hechos de mayor gravedad que forman parte del expediente.

Según la hipótesis fiscal, nueve de trece hermanos habrían atravesado una verdadera situación de padecimiento dentro del entorno familiar. La investigación sostiene que los menores eran sometidos a una alimentación insuficiente, sufrían agresiones físicas de manera reiterada y permanecían expuestos a diversas situaciones de violencia.

La causa también incluye denuncias vinculadas con presuntos abusos sexuales en perjuicio de una niña de apenas cuatro años, circunstancia que es analizada mediante distintas medidas investigativas y pericias ordenadas por la Justicia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal requirió que los tres imputados continúen privados de la libertad al considerar que existen riesgos procesales y que aún restan numerosas medidas probatorias para profundizar la investigación.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva para los acusados, quienes permanecerán alojados en dependencias del sistema penitenciario mientras avanza la causa.