"Cada vez que habla, Caputo menciona a Kicillof porque lo prefieren por encima de otro"

El analista Osvaldo Granados sostuvo que el oficialismo posiciona al gobernador bonaerense como rival central, en un contexto de cambios profundos en la comunicación política y económica.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que el ministro Luis Caputo menciona reiteradamente a Axel Kicillof en sus intervenciones públicas porque es el dirigente que prefieren instalar como principal contrincante político.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Cada vez que habla mencionan a Kicillof, porque lo prefieren por encima de otro. Lo suben arriba del ring aunque él no quiera”, señaló durante su columna de análisis en Radio Panorama.

En ese marco, Granados también compartió conceptos del consultor Jaime Durán Barba, quien planteó que la forma tradicional de hacer política quedó atrás. “Murió la vieja lógica. Ahora se trata de atraer la atención de forma casi inmediata”, explicó.

Según detalló, este cambio está ligado a transformaciones más amplias en la sociedad y la economía global. “Antes leías un libro, ahora se lee un celular. Si no decís algo interesante en pocos segundos, la gente se va a otro lugar”, remarcó, al tiempo que subrayó que el comportamiento electoral se volvió más volátil.

En ese sentido, sostuvo que las elecciones se definen cada vez más cerca de la fecha, influenciadas por factores mínimos. “Así pasó en Colombia, Perú y Chile”, indicó.

Granados también se refirió a declaraciones recientes de Caputo sobre la economía. “Habló de los dólares chinos y dijo que van a sobrar dólares. Incluso, Javier Milei le pidió que no compren tanto para contener la inflación”, comentó.

Por último, vinculó estas dinámicas con el escenario internacional. “China es un capitalismo de Estado con una fuerte presencia de nuevos ricos vinculados a la tecnología. El comunismo terminó con la caída del Muro, al demostrarse ineficiente en materia económica”, concluyó.