Directora denunció a un docente por amenazas en un establecimiento educativo

La directiva aseguró haber sido intimidada por un docente tras una discusión laboral. El acusado fue notificado de medidas restrictivas.

Hoy 07:36

Un confuso episodio ocurrido en un establecimiento educativo de la localidad de San José, departamento Banda, derivó en una denuncia por amenazas y en la intervención de la Justicia.

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El hecho fue denunciado durante la tarde de ayer por la directora de la Escuela N° 1116, quien manifestó haber sido víctima de intimidaciones por parte de un docente de la institución.

De acuerdo con la presentación realizada en la Comisaría Comunitaria N° 12, el incidente se produjo alrededor de las 10 de la mañana dentro del establecimiento escolar. La directora, identificada como Natalia, señaló que desde hace tiempo mantiene inconvenientes laborales con el docente Cristian, quien se desempeña como maestro de 4° y 5° grados, debido a presuntos incumplimientos en sus funciones.

Según consta en la denuncia, al impartirle directivas relacionadas con su labor, el docente respondió que se encontraba ocupado. La situación habría ido escalando en tensión y, siempre de acuerdo con el relato de la denunciante, el educador adoptó una actitud agresiva y respondió de manera inadecuada.

La directora sostuvo que la discusión continuó hasta que el docente habría proferido amenazas en su contra, lo que le generó temor por posibles represalias. En ese sentido, manifestó preocupación por su integridad ante la conducta denunciada.

Ante esta situación, el fiscal de turno, Dr. José Alberto Piña, dispuso que el acusado sea notificado de medidas restrictivas, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.