¡Se viene el Mundial! Repasamos el cronograma completo de todos los partidos

Faltan 13 días para que comience la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con la Selección Argentina como campeona defensora.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y marcará un antes y un después en la historia del fútbol: participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos en tres países anfitriones.
El nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros. Además, se estrenarán los dieciseisavos de final.
La Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022 y compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026
- Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City
- Lunes 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas
- Sábado 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas
Fixture completo del Mundial 2026 (hora argentina)
Jueves 11 de junio
- 16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- 23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara
Viernes 12 de junio
- 16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto
- 22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles
Sábado 13 de junio
- 16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco
- 19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey
- 22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston
Domingo 14 de junio
- 01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver
- 14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston
- 17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas
- 20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia
- 23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey
Lunes 15 de junio
- 13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle
- 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami
- 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles
Martes 16 de junio
- 16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
- 19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston
- 22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City
Miércoles 17 de junio
- 01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
- 20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- 13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta
- 16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles
- 19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver
- 22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle
- 19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston
- 22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia
Sábado 20 de junio
- 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco
- 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston
- 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto
- 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City
Domingo 21 de junio
- 01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey
- 13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles
- 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami
- 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver
Lunes 22 de junio
- 14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas
- 18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia
- 21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
Martes 23 de junio
- 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston
- 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver
- 16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle
- 19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta
- 22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México
- 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey
Jueves 25 de junio
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City
- 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas
- 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles
- 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco
Viernes 26 de junio
- 16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston
- 16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto
- 21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara
- 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston
Sábado 27 de junio
- 00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver
- 00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle
- 18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey
- 18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia
- 20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami
- 20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta
- 23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas
- 23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City
Cuándo empiezan los cruces del Mundial 2026
Dieciseisavos de final
Se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.
Octavos de final
Se disputarán entre el 4 y el 7 de julio.
Cuartos de final
- 9 de julio – Boston
- 10 de julio – Los Ángeles
- 11 de julio – Miami
- 11 de julio – Kansas City
Semifinales
- 14 de julio – Dallas
- 15 de julio – Atlanta
Partido por el tercer puesto
La final del Mundial 2026
La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
- 16:00 (hora argentina) – Final del Mundial 2026
Todos los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
- Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y RD Congo
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá