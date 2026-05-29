¡Se viene el Mundial! Repasamos el cronograma completo de todos los partidos

Faltan 13 días para que comience la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con la Selección Argentina como campeona defensora.

Hoy 15:15

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y marcará un antes y un después en la historia del fútbol: participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos en tres países anfitriones.

El nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros. Además, se estrenarán los dieciseisavos de final.

La Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022 y compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City

Lunes 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas

Sábado 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas

Fixture completo del Mundial 2026 (hora argentina)

Jueves 11 de junio

16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto

22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio

16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco

19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey

22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver

14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston

17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas

20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia

23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta

16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle

19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami

22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

Martes 16 de junio

16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston

22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco

14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston

17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas

20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto

23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México

Jueves 18 de junio

13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta

16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles

19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver

22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara

Viernes 19 de junio

16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle

19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston

22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia

Sábado 20 de junio

01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco

14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston

17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto

21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City

Domingo 21 de junio

01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey

13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta

16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles

19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami

22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver

Lunes 22 de junio

14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas

18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia

21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

Martes 23 de junio

00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco

14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston

17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston

20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto

23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara

Miércoles 24 de junio

16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver

16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle

19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta

22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México

22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey

Jueves 25 de junio

17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey

17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia

20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City

20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas

23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles

23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco

Viernes 26 de junio

16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston

16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto

21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara

21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston

Sábado 27 de junio

00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver

00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle

18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey

18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia

20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami

20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta

23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas

23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City

Cuándo empiezan los cruces del Mundial 2026

Dieciseisavos de final

Se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Octavos de final

Se disputarán entre el 4 y el 7 de julio.

Cuartos de final

9 de julio – Boston

10 de julio – Los Ángeles

11 de julio – Miami

11 de julio – Kansas City

Semifinales

14 de julio – Dallas

15 de julio – Atlanta

Partido por el tercer puesto

18 de julio – Miami

La final del Mundial 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

16:00 (hora argentina) – Final del Mundial 2026

Todos los grupos del Mundial 2026