El FMI advirtió sobre fallas en los controles anticorrupción en Argentina

El organismo internacional puso el foco en las debilidades de los mecanismos de transparencia y fiscalización patrimonial. El señalamiento se da en medio de la polémica por la demora de Manuel Adorni en presentar su declaración jurada.

Hoy 16:13

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó observaciones sobre las políticas de transparencia y control institucional en la Argentina en el marco de la última revisión del acuerdo vigente con el país.

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En el informe, el organismo remarcó la necesidad de reforzar las herramientas de prevención de la corrupción y mejorar los sistemas de supervisión sobre los funcionarios públicos.

El planteo del FMI se conoce en medio de cuestionamientos por la demora del vocero presidencial Manuel Adorni en la presentación de su declaración jurada patrimonial, situación que reavivó el debate sobre los mecanismos de control y acceso a la información pública.

Además, el documento menciona el desempeño argentino en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, donde el país obtuvo 36 puntos sobre 100, una calificación considerada baja en términos de transparencia institucional.

El organismo también apuntó contra las deficiencias en los procesos de fiscalización de los patrimonios de los funcionarios, al sostener que existen problemas vinculados a la verificación de los datos presentados, retrasos en la publicación de la información y criterios desiguales en la aplicación de los controles.

“Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”, señaló el FMI en el apartado dedicado a gobernanza institucional.