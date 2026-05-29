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Las cámaras de una pizzería del barrio Tradición registraron el accionar de un audaz delincuente

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes. El sospechoso fue captado mientras revisaba la zona de la caja registradora.

Hoy 09:57

Un hombre ingresó durante la madrugada de este viernes a una pizzería ubicada en el barrio Tradición, en la ciudad Capital, y su accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

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El episodio tuvo lugar alrededor de las 5.30 del 29 de mayo. Según se observa en las imágenes, el individuo accedió al interior del comercio y se dirigió hacia el sector de la caja registradora, donde realizó movimientos en busca de dinero.

Las grabaciones fueron difundidas posteriormente por los responsables del establecimiento a través de sus redes sociales. En la publicación señalaron que no se registraron heridos y que los daños fueron de carácter material.

En los registros fílmicos se puede ver al sospechoso desplazándose dentro del local sin ejercer violencia visible. El hecho generó inquietud entre comerciantes y vecinos de la zona.

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