Nicolás Pino irá por un nuevo mandato al frente de la Sociedad Rural Argentina

La conducción actual oficializó su candidatura para las elecciones de septiembre, tras recibir el respaldo de unos 800 socios.

Hoy 11:42

La carrera política dentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ingresó en una etapa de definiciones determinantes.

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El actual presidente de la entidad, Nicolás Pino, confirmó oficialmente que encabezará la lista de la agrupación “Presencia Federal” para competir por la reelección en la asamblea general prevista para el próximo 9 de septiembre.

La determinación, analizada de forma reservada en el círculo íntimo del dirigente, terminó de acelerarse tras la difusión pública de un documento firmado por más de 800 socios de todo el territorio nacional, configurando un contundente “operativo clamor” que reconfiguró el tablero electoral del agro.

Pocas horas después de conocerse el apoyo de las bases, el propio titular de la Rural rompió el silencio a través de una entrevista en Radio Mitre, minutos antes de subirse a un avión.

Durante el diálogo, admitió que la magnitud del pronunciamiento lo tomó por sorpresa en las formas, aunque aclaró que se trata de un pedido constante que venía escuchando en sus viajes por el interior. Según los registros de su agrupación, la conducción actual completó más de un millón de kilómetros recorridos visitando pueblos y ciudades para tomar contacto con la realidad productiva.

“Me sorprendió gratamente, pero me sorprendió”, manifestó Pino, quien explicó las dificultades personales que implica una responsabilidad de tal magnitud. En ese sentido, puntualizó que debió madurar la decisión junto a su entorno familiar y a sus socios comerciales, ya que su subsistencia depende de su trabajo diario en campos arrendados.

Sin embargo, el respaldo federal funcionó como el impulso definitivo para aceptar el reto: “He tomado la decisión de encabezar una lista con total convicción, confianza y decisión”, ratificó el dirigente.

El lanzamiento de la plataforma de “Presencia Federal” combina reclamos gremiales hacia el poder político con la promesa de profundizar las reformas administrativas internas. Pino remarcó que el campo argentino se encuentra ante una coyuntura internacional y doméstica trascendental, plagada de complejidades operativas pero también de oportunidades estratégicas.

En esa línea, si bien valoró la reciente reducción de los derechos de exportación como una señal positiva que aporta mayor previsibilidad para las inversiones de largo plazo, enfatizó que el objetivo irrenunciable del espacio seguirá siendo la eliminación absoluta de las retenciones.

El programa de la lista oficialista traza cinco pilares específicos para el período 2026-2028. El primero es la continuidad de la lucha por las retenciones cero, buscando aliviar la carga fiscal sobre el eslabón más dinámico de la macroeconomía nacional.

El segundo eje apunta al desarrollo de la infraestructura logística fundamental, exigiendo mejoras urgentes en la red vial, caminos rurales, accesos a terminales portuarias y conectividad digital. Como tercer punto, la agrupación buscará sellar una solución jurídica y patrimonial definitiva para asegurar la titularidad del predio ferial de Palermo, resolviendo los litigios históricos pendientes.

Finalmente, la propuesta contempla la gestión de herramientas financieras creativas para abarcar créditos con tasas accesibles, junto con la digitalización total de los sistemas informáticos de la SRA para desburocratizar los trámites de los asociados.

Al momento de realizar un balance, el oficialismo defiende el ordenamiento financiero alcanzado, argumentando que recibieron una institución con bajos niveles de reservas y un esquema de erogaciones desequilibrado. Tras un proceso de saneamiento técnico, la SRA exhibe balances estables que permiten afrontar futuros compromisos.

Entre los hitos, Pino resaltó la mudanza corporativa a las nuevas oficinas de Palermo, la restauración de la sede histórica de la calle Florida y modificaciones estatutarias profundas, tales como el fin de las reelecciones indefinidas y la obligatoriedad del voto electrónico para dotar de transparencia a los comicios.

Con el escenario electoral abierto, la Rural se encamina a una contienda donde las diferentes visiones sobre el rol del gremialismo agropecuario se dirimirán en las urnas el próximo septiembre. Pino concluyó señalando que la competencia es un síntoma de salud democrática para la entidad, reafirmando su intención de consolidar a la institución como un puente de diálogo sólido frente a las autoridades gubernamentales.