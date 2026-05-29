“Es un enfermo manipulador”: la dura acusación del abuelo de Agostina Vega

En diálogo con Radio Panorama, Miguel Vega confirmó que se realiza un nuevo allanamiento en la casa del detenido y aseguró que la familia cree que podría haber más personas implicadas en la desaparición de la adolescente cordobesa.

Hoy 12:16

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, continúa generando conmoción en todo el país. En diálogo con Radio Panorama, su abuelo Miguel habló sobre las últimas novedades de la causa y el angustiante momento que atraviesa la familia.

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“En este momento se está haciendo un allanamiento en la casa del detenido, Claudio Barrelier. Todavía nuestro abogado no se comunicó con nosotros para saber qué se rescató o qué información hay del procedimiento”, señaló.

El abuelo aseguró que, pese al paso de los días, la familia mantiene intacta la esperanza de encontrar a Agostina. “Estamos esperanzados con la investigación y con la búsqueda. La esperanza de que Agostina pronto va a estar con nosotros la tenemos intacta”, expresó.

Sin embargo, reconoció que atraviesan horas desesperantes. “Han pasado muchos días, son momentos angustiantes. Toda la familia tiene un remolino en la cabeza de no imaginarnos estar viviendo esta pesadilla”, relató.

Al referirse al principal detenido, Miguel fue contundente y aseguró que todos quedaron sorprendidos por su accionar. “Estamos sorprendidos de que esta persona haya inducido y manipulado a mi nieta a salir de casa sin permiso y a manejarse en un remis sin permiso”, afirmó.

En esa línea, lanzó una fuerte acusación: “Hoy te puedo decir que es un enfermo, un enfermo manipulador”.

El abuelo también sostuvo que la familia cree que podría haber más personas involucradas en la desaparición. “Creemos que hay otras personas implicadas, obviamente del entorno de esta persona que está detenida”, indicó.

Durante la entrevista, Miguel contó que se encontraban en el domicilio de Agostina y que preparaban una nueva marcha en el centro de Córdoba Capital para pedir por su aparición.

Además, señaló que a partir del cambio de abogado, con la incorporación del doctor Carlos Nayi, la causa comenzó a tener más movimiento. “Se empezaron a mover más de lo que se estaban moviendo, y eso nos dio un poquito más de respiro y esperanza”, sostuvo.

Por último, pidió colaboración a la comunidad y remarcó que cualquier dato puede ser clave. “Toda persona que tenga cualquier información, por mínima que sea, o crea que la vio, todo tipo de información nos sirve”, expresó.