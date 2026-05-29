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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAY 2026 | 21º
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Policiales

Desarticularon un punto de venta de drogas en La Banda y detuvieron a un hombre

La Policía realizó un allanamiento en el marco de una investigación por narcomenudeo. Secuestraron cocaína fraccionada, dinero en efectivo y un celular.

Hoy 12:46

El procedimiento fue realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas tras una investigación por narcomenudeo. Durante el allanamiento se secuestró cocaína fraccionada para la venta, dinero y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron 34 envoltorios de cocaína listos para su distribución, con un peso total de 6,98 gramos, además de la suma de $94.200 pesos argentinos y un teléfono celular considerado de interés para la causa.

Asimismo, fue detenido un hombre de 24 años de edad, quien registra antecedentes por infracción a la Ley 23.737, habiendo sido detenido anteriormente durante el año 2025 por una causa similar.

El procedimiento permitió avanzar sobre actividades relacionadas con la comercialización de sustancias prohibidas, en el marco de las tareas investigativas que se desarrollan para combatir el narcomenudeo en distintos sectores de la ciudad.

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