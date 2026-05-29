La campaña viral argentina que convirtió en estrella mundial al neozelandés Tim Payne

Un influencer argentino lanzó un desafío en redes sociales para hacer famoso al futbolista “menos conocido” del Mundial y terminó revolucionando internet.

Hoy 12:58

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una curiosa campaña nacida en Argentina se volvió completamente viral y transformó al defensor neozelandés Tim Payne en una inesperada celebridad global.

Todo comenzó con una simple pregunta realizada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como “elsacarso”:

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”

Con esa idea, el creador de contenido publicó un video que rápidamente explotó en TikTok e Instagram y ya supera las 6 millones de visualizaciones.

En el clip, Scarsini explica que analizó todas las selecciones clasificadas al Mundial para encontrar al jugador menos popular en redes sociales y eligió al defensor de Nueva Zelanda, quien en ese momento no llegaba siquiera a los 5 mil seguidores en Instagram.

“Busqué en todas las selecciones que jugaban el Mundial al menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne”, contó el influencer.

A partir de ahí, convocó a sus cientos de miles de seguidores a seguir al futbolista y llenar sus publicaciones de comentarios y “me gusta”. Y el efecto fue inmediato.

En apenas unas horas, Tim Payne pasó de tener menos de 5 mil seguidores a superar los 600 mil en Instagram. El fenómeno continuó creciendo y este viernes ya alcanzaba los 1,5 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas virales de la previa mundialista.

El crecimiento fue tan impactante que el defensor del Wellington Phoenix superó en redes sociales incluso a figuras mucho más reconocidas de su país, como el goleador histórico de los All Whites, Chris Wood, y hasta al primer ministro neozelandés, Christopher Luxon.

La historia rápidamente trascendió las fronteras argentinas y comenzó a replicarse en distintos medios internacionales, que destacaron cómo una campaña nacida en redes sociales logró convertir a un futbolista prácticamente desconocido en una figura mundial antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Payne continúa sumando seguidores y ya se transformó en uno de los personajes más inesperados y simpáticos de la previa del Mundial 2026.