El Renzi ofrece variadas propuestas cinematográficas para este fin de semana

La cartelera incluye estrenos internacionales, producciones del Espacio INCAA y un preestreno especial de comedia paródica.

Hoy 13:31

El cine teatro Renzi renovó su cartelera con variadas propuestas cinematográficas que incluye películas de los géneros de terror, ciencia ficción y comedia desde el ueves 28 hasta el miércoles 3.

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“The mandalorian y Grogu” es la continuación de la serie 'The Mandalorian' en forma de película. El Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu. Se proyectará todos los días a partir de las 17.

La película de ciencia ficción y terror “Backrooms: Sin salida” cuenta la historia de una extraña puerta aparece en el sótano de una exposición de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para intentar salvarlo. Podrá verse hasta el martes 2 a las 22.

Como parte del Espacio INCAA, “Las Mantis” es una coproducción hispano-argentina de género fantástico. La historia sigue a Aitana, una adolescente de 13 años que viaja a la casa de campo de sus tíos tras la muerte de su madre. Allí conoce a su primo Lope, un chico introvertido y obsesionado con los fantasmas. Una noche, después de una fuerte discusión, Aitana se pierde en el bosque y un encuentro inesperado con un espíritu guía la conduce a descubrir un mundo fantástico. Podrá verse el domingo 31 a las 20.

Otra película de producción uruguaya es “Nico” que cuenta la historia de una madre desesperada que reúne a su familia en el mismo bosque donde falleció su hijo tres años atrás, sin revelar que los ha reunido para llevar a cabo un ritual que reviva al niño. Se proyectará el sábado 30 a las 20.

Finalmente, se anunció el pre estreno de “Scary Movie 6” una película parodia estadounidense desarrollada 26 años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, el Core Four se reúne en Scary Movie junto a favoritos que vuelven y nuevas caras frescas para acuchillar sin piedad reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, todo lo que tenga la palabra legacy en el título y cada capítulo final que, por supuesto, no es final. Nada es sagrado. Ningún tópico sobrevive. Se cruzan todas las líneas. Los hermanos Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de cancelación. Su pre estreno se realizará el miércoles 3 a partir de las 22.