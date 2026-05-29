El Gobierno anunció un plan de inversiones por US$8.000 millones con empresas farmacéuticas

El acuerdo con la Cámara Argentina de Especialidades Médicas se enmarca en la estrategia de desarrollo del sector científico.

Hoy 14:03

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció este viernes una agenda de inversiones por US$8000 millones para investigación clínica en la Argentina durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo presentado junto al Ministerio de Salud de la Nación y con la participación del presidente Javier Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio se realizó durante una audiencia en Casa Rosada encabezada por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a representantes de la entidad que nuclea a compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores.

Participaron del encuentro el Presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el Gerente General de Merck & Co., Carlos Annes; la Gerente General de Roche, María Pía Orihuela; la Gerente General de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el Gerente General de Novartis, Francisco García; el Gerente General de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la Gerente General de Sanofi, Carolina López Camelo; y la Gerente General de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

Según informó CAEMe, el compromiso contempla promover que los laboratorios asociados concreten una inversión acumulada de US$8000 millones en investigación clínica entre 2026 y 2032. La iniciativa apunta a fortalecer una actividad que actualmente representa cerca del 50% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) realizada por el sector empresario argentino.

La entidad destacó que el desarrollo clínico es uno de los principales generadores de divisas vinculadas a la economía del conocimiento. De acuerdo con los datos difundidos, de cada diez dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de investigación y desarrollo, 9,5 corresponden a investigación clínica, mientras que las compañías asociadas a CAEMe explican el 95% de esa inversión.

Actualmente participan más de 50.000 pacientes en alrededor de 1000 estudios clínicos que se desarrollan en el país. Además, durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios, una cifra que representó un incremento del 8% respecto del año anterior. El sector también genera más de 4000 nuevos contratos anuales en centros de investigación clínica.

Para la cámara empresaria, estos indicadores reflejan el crecimiento de una actividad que combina ciencia, tecnología, innovación y generación de divisas. En ese sentido, el presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano, afirmó que el acuerdo constituye “un hito para la salud y la ciencia en Argentina”.

“El acuerdo no solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, sostuvo el directivo.

Desde la entidad señalaron que los fondos previstos permitirán continuar trabajando junto al Ministerio de Salud en iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema sanitario. Entre ellas mencionaron estímulos para centros de investigación, capacitación de profesionales de la salud e impulso de proyectos en hospitales públicos.

CAEMe también planteó que la expansión de la investigación clínica puede contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Según indicó, las empresas que patrocinan los estudios asumen los costos de atención integral de los pacientes participantes, lo que genera un ahorro para el sistema de salud y, al mismo tiempo, incrementa la exportación de servicios vinculados al sector.

Domingues Caetano señaló además que el programa de inversiones busca reforzar la posición internacional del país en materia de innovación. “Este plan de inversiones nos permite reforzar las condiciones para que la Argentina vuelva a ganar lugar en la agenda global, se consolide como un socio confiable y atractivo para la innovación, y traduzca ese liderazgo en oportunidades concretas para pacientes, profesionales y el desarrollo federal”, afirmó.

El anuncio se produjo en un contexto de discusión sobre la política de propiedad intelectual vinculada al sector farmacéutico. En particular, coincide con el debate legislativo sobre la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa respaldada por los laboratorios internacionales agrupados en CAEMe y que forma parte de los temas observados por Estados Unidos dentro de la agenda comercial bilateral.

La cámara sostiene que una mayor convergencia con estándares internacionales puede favorecer las inversiones en investigación y desarrollo, además de impulsar la innovación médica. Del otro lado, los laboratorios nacionales vienen expresando reparos sobre algunos aspectos del tratado y su posible impacto sobre la competencia, los medicamentos genéricos y el mercado local.

Aunque el encuentro entre Milei y las autoridades de CAEMe tuvo como eje principal la presentación de la agenda de inversiones, se desarrolló mientras el Gobierno mantiene abierta la discusión sobre el futuro del PCT, que ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados pero todavía no tiene fecha definida para su tratamiento en el recinto.

CAEMe destacó que la Argentina cuenta con ventajas competitivas para expandir la investigación clínica, entre ellas la calidad de sus científicos y la infraestructura profesional desarrollada durante décadas. Según la entidad, el objetivo es consolidar al país como un referente regional en investigación clínica, con impacto en generación de empleo, ingreso de divisas e innovación.

La cámara, que este año cumple un siglo de trayectoria, agrupa a empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de investigación y desarrollo. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, sus compañías asociadas emplean a unas 9000 personas de manera directa y a más de 20.000 de forma indirecta, además de operar diez plantas productivas propias en el país.