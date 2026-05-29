Tres mujeres resultaron heridas tras un choque entre motocicletas en el barrio San Martín

El accidente ocurrió en la intersección de Alsina y Lugones. Las lesionadas fueron trasladadas al hospital y se realizaron pericias en el lugar.

Hoy 01:18

Tres mujeres resultaron lesionadas el pasadojueves por la tarde tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Alsina y Lugones, en el barrio San Martín de la ciudad Capital.

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De acuerdo con la información policial, el siniestro se registró alrededor de las 16.30 y fue intervenido por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 8.

Por causas que se intentan establecer, una motocicleta Motomel Blitz, conducida por Karina Daniela Bustamante, de 34 años y domiciliada en el barrio Parque Aguirre, colisionó con una Yamaha YBR manejada por María Eugenia Rodríguez, de 48 años, residente en el barrio Libertad.

Según se informó, la primera motocicleta circulaba por la colectora de avenida Lugones en sentido norte-sur y llevaba como acompañante a Abigail Bustamante, de 27 años, domiciliada en el barrio Salido de la ciudad de La Banda. En tanto, el segundo rodado se desplazaba por avenida Alsina en sentido oeste-este.

A raíz del fuerte impacto, las tres protagonistas sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al hospital Regional.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que realizó tareas de fotografía, planimetría y pericias mecánicas para determinar cómo ocurrió el accidente.

Por disposición del fiscal Diego Cortez, se ordenó la realización de exámenes médicos y test de alcoholemia a las conductoras. Asimismo, se dispuso la intervención de la División Automotores sobre los vehículos involucrados antes de su posterior entrega a los propietarios.