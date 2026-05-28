Armado con un cuchillo, asaltó a una joven y le robó el celular en el barrio Industria

La víctima fue interceptada por un delincuente que se movilizaba en bicicleta. El fiscal ordenó la intervención de la brigada investigativa y del área de Ciberdelito.

Hoy 18:53

Una joven de 22 años fue víctima de un violento robo en el barrio Industria de la ciudad Capital, cuando un delincuente armado con un cuchillo la interceptó mientras caminaba sola y le sustrajo su teléfono celular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15 de este jueves en un pasaje público ubicado a dos cuadras de calle Rodríguez, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 8.

De acuerdo con la denuncia radicada por la damnificada, el atacante se movilizaba en bicicleta y la sorprendió mientras transitaba por el sector, exhibiendo un cuchillo tipo carnicero para intimidarla.

Según relató la joven ante los efectivos policiales, el delincuente la empujó y le arrebató un teléfono celular, tras lo cual escapó rápidamente del lugar.

Luego de tomar conocimiento del hecho, intervino el fiscal de turno, Diego Cortez, quien dispuso una serie de medidas investigativas para intentar identificar al autor del asalto.

En ese marco, se ordenó la participación de efectivos de la brigada investigativa y del área de Ciberdelito, con el objetivo de rastrear el dispositivo robado y avanzar en la localización del sospechoso.