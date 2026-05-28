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Santiago del Estero se prepara para el Mr Gay 2026: música, feria y diversidad en una jornada cultural

El evento se realizará el próximo 27 de junio en Adatise y combinará certamen, emprendedores, gastronomía y actividades artísticas vinculadas a la comunidad LGBT+.

Hoy 02:26

Santiago del Estero será escenario de una nueva edición de Mr Gay Santiago del Estero 2026, un evento que buscará reunir diversidad, arte y visibilidad LGBT+ en una propuesta que combinará espectáculo, feria de emprendedores y actividades culturales.

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La jornada se desarrollará el próximo 27 de junio en Adatise y contará con la participación de artistas, emprendedores independientes y público en general, en un encuentro atravesado por la música, el orgullo y las nuevas expresiones urbanas.

Según informaron desde la organización, las actividades comenzarán a partir de las 17 horas y ofrecerán distintos espacios dedicados a moda, diseño, arte, accesorios y gastronomía, en una dinámica que en los últimos años comenzó a consolidarse dentro de la agenda cultural santiagueña.

Además de la gala principal del certamen, el evento incluirá premios en efectivo para los participantes. El ganador del primer puesto recibirá $100.000, mientras que el segundo lugar obtendrá $50.000. También se anunció la entrega de más de $500.000 en regalos distribuidos durante toda la jornada.

Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro, inclusión y visibilidad para distintos sectores de la comunidad LGBT+, promoviendo además el trabajo de emprendedores y artistas locales.

La realización de Mr Gay 2026 vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre diversidad, representación y espacios seguros para la comunidad LGBT+ en Santiago del Estero. En una provincia históricamente atravesada por perfiles conservadores, este tipo de encuentros continúan ganando terreno como escenarios de expresión cultural, identidad y participación para las nuevas generaciones.

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