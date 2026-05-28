Detienen a un hombre con discapacidad por el robo de un celular en Chaco

En Resistencia, Chaco, un hombre con discapacidad fue arrestado por el robo de un celular, el cual fue recuperado gracias a la geolocalización.

Hoy 03:13

En la ciudad de Resistencia, Chaco, un operativo policial llevado a cabo por la Comisaría Séptima permitió la detención de un hombre con discapacidad, acusado de robar un teléfono celular.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 51 años, quien reportó la pérdida de su celular marca TCL, modelo 50, y alertó sobre movimientos sospechosos relacionados con el dispositivo.

Los efectivos policiales, tras recibir la denuncia, emplearon técnicas de geolocalización para rastrear el teléfono extraviado, localizándolo en las cercanías de pasaje Julio Tort y pasaje Fortín Aguilar.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un individuo de 33 años, conocido por el apodo de “Resortín”, quien poseía el celular denunciado como robado.

El personal policial procedió al secuestro del dispositivo y a la conducción del sospechoso a la unidad policial para su identificación y trámite correspondiente.

La fiscalía en turno ordenó la restitución del teléfono a su legítima propietaria y la notificación de la aprehensión del acusado en el marco de la causa de supuesto hurto.