Robert F. Kennedy Jr. se vuelve viral tras atrapar serpientes descalzo

El Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se ha convertido en un fenómeno viral tras capturar dos serpientes a mano desnuda en un patio de Palm Beach, Florida, mientras su esposa expresaba su preocupación.

Hoy 07:01

El Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha generado un revuelo en las redes sociales al publicar un video donde captura dos serpientes descalzo en un lujoso patio en Palm Beach, Florida. Este insólito evento ha despertado el interés del público, convirtiéndose en un fenómeno viral.

En el clip de 49 segundos, se observa a Kennedy Jr. agachándose para atrapar a los reptiles, que estaban en pleno período de apareamiento. El video, compartido en la red social X, muestra la reacción alarmada de su esposa, la actriz Cheryl Hines, quien grita en pánico al confundir las serpientes con una especie peligrosa.

El incidente surrealista se produjo durante una visita a la residencia del Dr. Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Mientras disfrutaban del día, descubrieron a las serpientes entrelazadas en su porche, lo que llevó a Kennedy Jr. a actuar de inmediato.

En medio del caos, Hines exclamó: "¡Bobby, por favor! ¿Por qué hace esto? ¡Estás loco!", mientras los presentes reían ante la situación. El Dr. Oz, sorprendido, le preguntó al secretario si las serpientes lo estaban mordiendo, a lo que Kennedy respondió con calma que sí, a pesar de los constantes mordiscos que recibía.

Las serpientes, identificadas posteriormente como corredoras negras del sur (Coluber constrictor), son comunes en Florida y, aunque muerden para defenderse, no son venenosas. Este hecho resalta la inconsciencia del Secretario, quien ignoró las advertencias de las autoridades sobre la actividad de las serpientes durante la primavera.

El perfil excéntrico de Kennedy Jr. no es nuevo para quienes siguen la política estadounidense. Su historial de encuentros con la fauna incluye anécdotas sorprendentes, como el abandono de un osezno en Central Park y la captura de un estornino europeo en un aeropuerto.

Además, Kennedy Jr. es conocido por su compromiso con la salud y el estado físico, lo que lo llevó a ser tendencia tras realizar ejercicios en un aeropuerto recientemente. Este episodio se suma a su imagen como un político poco convencional, que demuestra una diplomacia inesperada al interactuar con la fauna de forma tan intrépida.