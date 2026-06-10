El Gobierno actualizó los salarios del empleo doméstico y publicó las nuevas escalas

La medida beneficia a los trabajadores de casas particulares, que cobrarán un incremento en sus haberes de junio.

Hoy 07:57

El Gobierno formalizó este miércoles el aumento sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas en casas particulares. El incremento es de 6,4% promedio para el período abril-julio. Además, se incorporará el 50% de un bono abonado en marzo en los sueldo del cuarto y séptimo mes.

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El ajuste salarial se desglosará en 1,8% sobre los salarios de abril; 1,6% en mayo; 1,5% en junio y 1,4% en julio, según la resolución 4 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial.

El acuerdo también definió que la suma no remunerativa que se había pagado en marzo se liquidará en dos tramos: en abril y julio. “Incorporar a los salarios básicos del mes de abril y de julio, el 50% de la suma no remunerativa acordada para el mes de marzo de 2026″, aclara la resolución.

El bono pactado en el acuerdo anterior era de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas.

Por otra parte, el Ejecutivo dispuso una actualización del adicional por zona desfavorable, que pasó del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Aplica para aquellos que trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.

Con un aumento de 1,6% correspondiente a mayo, las escalas para el empleo doméstico que se liquidan a comienzos de junio, quedan de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $4233,82 la hora y $528.158,40 el mes trabajado;

y $528.158,40 el trabajado; Supervisores sin retiro: $4614,42 y $585.432,62;

Personal para tareas específicas con retiro: $4022,91 y $492.481,06 ;

con retiro: y ; Personal para tareas específicas sin retiro: $4387,44 y $545.356,31;

Caseros: $3805,10 y $481.109,55;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3805,10 la hora y $481.109,55 el mes trabajado;

con retiro: la hora y $481.109,55 el mes trabajado; Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4231,79 y $533.256,50;

Personal para tareas generales con retiro: $3547,45 y $435.201 ;

con retiro: y ; Personal para tareas generales sin retiro: $3805,10 y $481.109,55.

Con el aumento de 1,5% que rige para junio, la hora y el mes trabajado debe pagarse (a principios de julio) de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $4297,33 la hora y $536.080,78 el mes trabajado;

la y $536.080,78 el trabajado; Supervisores sin retiro: $4683,64 y $594.214,11;

Personal para tareas específicas con retiro: $4083,26 y $499.868,28 ;

con retiro: y ; Personal para tareas específicas sin retiro: $4453,26 y $553.536,65;

Caseros: $3862,18 y $488.326,19;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3862,18 la hora y $488.326,19 el mes trabajado;

con retiro: la hora y el mes trabajado; Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4295,26 y $541.255,35;

Personal para tareas generales con retiro: $3600,66 y $441.729,02 ;

con retiro: y ; Personal para tareas generales sin retiro: $3862,18 y $488.326,19.

De acuerdo con el aumento de 1,4% correspondiente a julio, la hora y el mes trabajado debe pagarse (a principios de agosto) de la siguiente manera: