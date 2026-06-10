Clima en La Banda: lluvia y frescura para los bandeños este Miércoles 10 de junio de 2026

Los bandeños deben estar listos para un clima inestable en los próximos días, con lluvias y temperaturas frescas. La humedad se mantiene alta, lo que podría acentuar la sensación de frío.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima actual se presenta como cubierto, con una temperatura de 14.2 °C y una sensación térmica de 13.7 °C. La alta humedad, que alcanza el 94%, junto con un viento suave de 9.7 km/h del este, marcan el inicio de un día con características inusuales para esta época del año.

El pronóstico para hoy, Miércoles 10 de junio de 2026, indica que habrá lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 16.2 °C y una máxima de 20 °C. Esto sugiere que los bandeños deben estar preparados para cambios repentinos en el clima a lo largo del día.

Para mañana, Jueves 11 de junio, se anticipa lluvia moderada, lo que puede generar un descenso notable en las temperaturas, con mínimas de 12 °C y máximas de 15.9 °C. Esta situación podría llevar a un ambiente más fresco y húmedo, característico de un clima invernal.

El viernes 12 de junio, el pronóstico se mantiene nublado, con temperaturas que irán desde los 10.2 °C hasta los 20.1 °C. La variabilidad en las condiciones climáticas podría afectar las actividades diarias de los bandeños, quienes deberán estar atentos a los cambios.

En resumen, el clima en La Banda se presenta como un desafío para los bandeños en los próximos días, con variaciones significativas en la temperatura y la presencia de lluvias. Hoy se espera una máxima de 20 °C y mínima de 16.2 °C; mañana, mínimas de 12 °C y máximas de 15.9 °C; y el viernes, mínimas de 10.2 °C y máximas de 20.1 °C.