Francia confirmó un ataque informático a la plataforma de mensajería del Gobierno

Las autoridades de ciberseguridad admitieron una brecha en Tchap, el sistema de comunicación exclusivo para el sector público

Hoy 09:02

La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI) reveló que la plataforma de mensajería que emplean los funcionarios del gobierno, llamada Tchap, fue vulnerada en un ataque informático. La confirmación del incidente motivó una investigación por parte de la Dirección de Asuntos Digitales de aquel país (DINUM), encargada del desarrollo de la aplicación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tchap se lanzó en el año 2019 con la promesa de seguridad y privacidad para las comunicaciones, con cifrado de extremo a extreno, destinada a integrantes de organismos estatales y el sector público. Según se indica en el sitio oficial de la herramienta —que tiene versiones para iOS, Android y Web— actualmente es utilizada por más de 600.000 empleados del gobierno.

En un comunicado oficial, las autoridades del país galo señalaron que se confirmó la identidad de la cuenta desde la que se realizó el ataque y que la misma fue bloqueada. Si bien aún se investiga el alcance de la vulneración, todos los usuarios de Tchap recibieron una notificación en la que se indica que los chats públicos no están cifrados.

El cifrado de extremo a extremo —también conocido como “encriptación end to end”— es una tecnología que asegura que el contenido solo sea visto por el emisor y el receptor, sin que pase por servidores de terceros. Muchas aplicaciones de mensajería, entre ellas WhatsApp y Signal, incluyen esa protección.

La DINUM no reveló la identidad del atacante. Por su parte, la publicación Bleeping Computer informó que un ciberdelincuente se atribuyó la vulneración de Tchap y que ha compartido algunos de los archivos robados.

Además de credenciales —nombres de usuario y contraseñas corporativas—, el pirata informático aseguró que tiene en su poder casi 14GB de documentos y archivos que funcionarios del gobierno francés compartieron en la app, junto con direcciones de correo electrónico, enlaces a reuniones e información de las organizaciones.

Siguiendo a Engadget, la reciente brecha de seguridad se produce en un momento en el que Francia intenta reducir su dependencia de softwares desarrollados en otros países. Este año, abandonó Windows en favor de Linux en las computadoras de dependencias públicas. Además, para 2026 prevén dejar de usar Zoom y Teams para las videollamadas.

En este marco, el país europeo fue víctima de algunos ciberataques que cobraron gran visibilidad. En abril, el gobierno francés confirmó una filtración de datos en la Agencia Nacional de Títulos de Seguros (ANTS), el organismo que emite y gestiona los documentos de los ciudadanos. Anteriormente, a fines de 2025, la Federación de Fútbol de Francia informó que atacantes usaron una cuenta comprometida para acceder a un software de gestión administrativa y que accedieron a información sobre los clubes de sus ligas de fútbol.