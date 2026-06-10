Estudiantes de la Represa Choya participaron de un taller de educación financiera

La propuesta estuvo dirigida a alumnos del Nivel Secundario y abordó temas como ahorro, administración del dinero, emprendedurismo y uso responsable de billeteras virtuales.

Hoy 08:39

El Agrupamiento N° 86.055 de la Represa Choya llevó adelante un Taller de Educación Financiera destinado a estudiantes del Nivel Secundario, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para la toma de decisiones responsables vinculadas al manejo del dinero, el ahorro y la administración de recursos.

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La propuesta estuvo a cargo de los docentes de Economía Ericka Vallejos, Yuddi Rosana y Franco Farías, quienes desarrollaron actividades dinámicas orientadas a fortalecer conocimientos y habilidades relacionadas con el mundo financiero actual. Durante la jornada, los alumnos trabajaron sobre conceptos vinculados al emprendedurismo, el uso responsable de billeteras virtuales, la planificación financiera, la gestión de ingresos y gastos, la importancia del ahorro y las nociones básicas de inversión.

Entre los principales temas abordados se destacaron la elaboración de presupuestos personales y familiares, el consumo responsable, la inclusión financiera, la seguridad digital en las transacciones y la generación de oportunidades a través de emprendimientos sustentables. Además, los estudiantes analizaron distintos perfiles financieros, identificando características propias de los perfiles ahorrista, emprendedor e inversor, lo que permitió reflexionar sobre metas personales y proyectos a futuro.

Las actividades se desarrollaron de manera participativa, promoviendo el trabajo colaborativo, la resolución de situaciones problemáticas y la vinculación de los contenidos con distintos espacios curriculares. Esta articulación permitió relacionar saberes de Economía con áreas como Matemática, Formación Ética y Ciudadana y Tecnología, fortaleciendo competencias fundamentales para la vida cotidiana.

Desde la institución destacaron el interés y la participación de los estudiantes, quienes valoraron la posibilidad de adquirir herramientas que favorezcan su autonomía económica y contribuyan al desarrollo de proyectos personales y comunitarios.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Agrupamiento N° 86.055 para fortalecer la formación integral de los jóvenes, promoviendo aprendizajes significativos y habilidades esenciales para afrontar los desafíos del contexto actual.