Tregua en jaque: Irán respondió a los ataques de Estados Unidos con bombardeos a países de la región

El Ejército de Donald Trump lanzó una ofensiva luego de acusar al régimen de Khamenei de derribar un helicóptero de EE.UU. en Ormuz. Irán atacó más de 20 objetivos en Jordania, Kuwait y Baréin y puso en duda la continuidad de las tratativas de paz.

Hoy 08:04

La tregua en la guerra en Medio Oriente quedó en su punto más endeble, luego de un nuevo recrudecimiento en los bombardeos entre Estados Unidos e Irán. A tal punto que Teherán afirmó este miércoles que va a revisar la continuación de las negociaciones con el Gobierno de Trump; y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró que el proceso diplomático necesita un clima de estabilidad.

El martes, las fuerzas norteamericanas atacaron varios puntos del sur iraní como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero, y bombardearon sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Los intercambios de fuego se produjeron un día después de que un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos se estrellara cerca del estrecho de Ormuz después de chocar con un dron iraní, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para comentar una investigación en curso. No estaba claro si la colisión fue intencional.

“La operación fue una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas de Estados Unidos y buques comerciales internacionales que transitan por aguas regionales”, dijo el Comando Central.

Por su parte, autoridades iraníes afirmaron que en los ataques estadounidenses fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que ha dejado sin agua potable a 20.000 personas.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, un extremo negado por Washington. Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.

Jordania dijo el miércoles que derribó cinco misiles entrantes, que Irán dijo que tenían como objetivo la Base Aérea Muwaffaq Salti. Esa base aérea ha albergado aviones de combate F-35 estadounidenses y otras aeronaves. Baréin y Kuwait dijeron que interceptaron fuego entrante, sin dar más detalles.

Se trata del que es quizás el mayor intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril, y se produce en medio de las negociaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Es la segunda ocasión en la semana que los ataques de ida y vuelta pusieron a prueba el alto el fuego después de que Irán e Israel se atacaran mutuamente el lunes, y volvió a plantear la pregunta de cuánta presión puede soportar el acuerdo antes de que se quiebre.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra están avanzando, ha alternado repetidamente entre expresar ese optimismo y advertir que estaba listo para volver a una guerra total.