Premios Gardel 2026: una noche llena de emociones y grandes artistas

La gala de los Premios Gardel 2026 ofreció una noche rebosante de emociones, reencuentros y grandes protagonistas de la música argentina.

Hoy 23:24

La edición 2026 de los Premios Gardel se llevó a cabo en una ceremonia repleta de emociones intensas, donde artistas de diversas generaciones se unieron para celebrar la música argentina. La alfombra roja fue el escenario ideal para que las estrellas nominadas compartieran sus expectativas y proyectos con el público.

Entre las figuras destacadas se encontraba Ángela Torres, quien deslumbró con un vestido celeste de gasa que combinaba un estilo clásico y moderno. Durante la previa, Torres expresó: “Estoy muy nerviosa, pero también muy emocionada de compartir este momento con colegas que admiro muchísimo”. Su madre, Gloria Carrá, la acompañó, resaltando la importancia de vivir la ceremonia con emoción genuina.

Otro de los grandes momentos fue protagonizado por Lali Espósito, quien llegó a la gala tras un año de giras exitosas. La cantante reflexionó sobre su trayectoria y el encuentro con colegas, destacando que más allá de los premios, lo que más disfruta es el reencuentro con artistas admirados.

Por su parte, Ian Lucas, un joven artista en ascenso, también acaparó la atención. Su reciente éxito en televisión y música lo posiciona como una figura relevante en la escena actual, donde destacó su colaboración con La Joaqui como un aspecto significativo de su carrera.

El reconocido Abel Pintos no se quedó atrás y elogió el crecimiento de nuevos talentos como Milo J y Cazzu, quienes han logrado llevar la música argentina a nuevos horizontes internacionales.

Finalmente, Tuli Acosta compartió su experiencia personal y artística, enfatizando la importancia de su primer disco y cómo las redes sociales impactan en su vida. La cantante reflexionó sobre la necesidad de separar la vida pública de la personal mientras avanza en su carrera musical.