Añatuya: un camionero evitó una tragedia sobre la Ruta 92 y terminó en la banquina tras una brusca maniobra

El incidente ocurrió a pocos kilómetros de Añatuya. El conductor de otro transporte habría girado de manera repentina hacia un camino rural y escapó del lugar antes de la llegada de la Policía.

Hoy 21:19

Un grave incidente vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 92, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Añatuya, donde un camión de gran porte terminó fuera de la calzada luego de una maniobra de emergencia para evitar una colisión.

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De acuerdo con las fuentes policiales, el hecho involucró a un camión Volvo con semirremolque conducido por un ciudadano brasileño de apellido Da Silva, quien circulaba en sentido este-oeste por la mencionada ruta.

Según trascendió, el chofer intentaba sobrepasar a dos transportes que se desplazaban delante suyo cuando uno de ellos realizó de manera repentina una maniobra para ingresar a un camino rural, interponiéndose en su trayectoria.

Ante esa situación y para evitar un choque de gran magnitud, el camionero realizó un brusco volantazo hacia la banquina, donde finalmente el rodado quedó detenido con importantes daños materiales.

Tras el incidente, el conductor del otro vehículo involucrado abandonó el lugar y se internó por un acceso rural antes de que arribaran las autoridades.

Personal de Prevención acudió al sector luego de ser alertado por la Base Departamental y constató que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Posteriormente, los efectivos invitaron al camionero damnificado a radicar la denuncia correspondiente para avanzar en la identificación del conductor que huyó de la escena.