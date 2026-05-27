Vecinos atraparon a un ladrón que ingresó a la casa de una jubilada mientras dormía

El sospechoso intentó escapar al ser descubierto por la propietaria, pero fue reducido por vecinos del barrio hasta la llegada de la Policía. Quedó detenido en la Comisaría Comunitaria Nº14.

Hoy 16:08

Un delincuente fue reducido por vecinos y posteriormente detenido por la Policía luego de ingresar a la vivienda de una mujer de 72 años mientras ella descansaba en su domicilio en el barrio Banfield.

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El hecho se registró mientras efectivos policiales realizaban recorridos preventivos por el barrio y fueron alertados sobre la presencia de un intruso dentro de una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con Figueroa, quien relató que se encontraba descansando cuando escuchó un fuerte ruido proveniente del interior de la casa.

Según explicó la mujer, al salir de una de las habitaciones se encontró cara a cara con un hombre dentro del inmueble, identificado posteriormente por la Policía como Gerez, de 30 años.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el sospechoso intentó escapar al advertir que había sido descubierto, aunque no alcanzó a sustraer ningún elemento de la vivienda.

En medio de la situación, vecinos del sector intervinieron rápidamente y lograron reducir al acusado hasta la llegada del personal policial.

Posteriormente se solicitó la colaboración de la unidad móvil U-1263 para concretar el traslado del detenido hacia la Comisaría Comunitaria Nº14, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Por su parte, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal y manifestó que realizaría el trámite por sus propios medios.