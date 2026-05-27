El Congreso busca cerrar temas clave antes del Mundial y del receso legislativo

El Senado ya prevé una última sesión para la próxima semana con proyectos vinculados a holdouts, pliegos judiciales y propiedad privada.

Hoy 16:50

A pocos días del comienzo del Copa Mundial de la FIFA 2026 y en medio de la cercanía del receso invernal, el Congreso nacional se prepara para una posible paralización de la actividad legislativa.

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En ese contexto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados comenzaron a evaluar la realización de una última sesión antes de que disminuya el ritmo parlamentario durante las próximas semanas.

En el caso del Senado de la Nación Argentina, ya existe una fecha prevista: el miércoles 4 de junio. Allí, uno de los principales temas a tratar será el proyecto vinculado al acuerdo con los holdouts, iniciativa que continúa pendiente de aprobación en la Cámara alta luego de haber quedado fuera del temario en la última sesión.

Otro de los puntos centrales será el tratamiento de pliegos judiciales. El temario incluirá las 73 postulaciones que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos y que son seguidas de cerca tanto por el Gobierno nacional como por distintos gobernadores provinciales.

Entre los nombres incluidos aparecen Ana María Cristina, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, el oficialismo buscará avanzar con un proyecto sobre propiedad privada que incorpora modificaciones respecto de la versión original. La iniciativa propone un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación y extiende a diez días el plazo de intimación para inquilinos en mora antes de habilitar acciones judiciales.

El texto también elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas de frontera, aunque deja en manos de las provincias la facultad de autorizar o rechazar esas operaciones.

En paralelo, continúa latente la discusión por el régimen de Zona Fría, aunque dentro del oficialismo reconocen que existen pocas posibilidades de que el tema llegue al recinto antes del receso. Entre los principales obstáculos aparecen los tiempos reglamentarios y el peso político de los senadores patagónicos, que representan cerca del 25% de la Cámara.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina todavía no hay una fecha definida para una eventual sesión antes del Mundial.

Desde la oposición admiten dificultades para reunir los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate de distintos proyectos, entre ellos iniciativas vinculadas a pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En tanto, el oficialismo mantiene expectativas sobre el avance del denominado “Super RIGI”, proyecto ingresado recientemente a Diputados y que todavía no fue girado a comisión.

La posibilidad de una sesión el 10 de junio —un día antes del inicio del Mundial— dependerá de que el Senado avance rápidamente con los proyectos vinculados a holdouts y propiedad privada, y de que el oficialismo logre acelerar el tratamiento del nuevo régimen de inversiones.

Según reconocieron fuentes parlamentarias, el proyecto relacionado con los holdouts es uno de los temas que más podría presionar los tiempos legislativos debido a los plazos establecidos en el acuerdo entre el Gobierno argentino y los bonistas.

El entendimiento prevé como fecha límite el próximo 30 de junio. Si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de ese plazo, los acreedores podrían retomar las acciones judiciales para reclamar el pago de la deuda.