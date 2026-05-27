Procesan a seis personas por narcotráfico y secuestran casi 15 kilos de cocaína

Dos internos del penal de Colonia Pinto, un remisero y tres mujeres fueron imputados con prisión preventiva y embargos millonarios, acusados de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Hoy 08:47

El juez federal Guillermo Molinari, con dictamen favorable del fiscal Pedro Simón, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de seis personas acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de cocaína a gran escala, en el marco de un procedimiento realizado el pasado 26 de abril.

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Entre los imputados se encuentran dos internos de la Unidad 35 de Colonia Pinto, identificados como Raúl Alejandro Toledo y Maximiliano Ramón Pericón, quienes, según la investigación judicial, actuaban como “estrategas y directores” de la organización desde sus lugares de detención.

De acuerdo con lo establecido en la causa, el brazo operativo de la estructura estaba conformado por sus parejas, María Rita Silva y Diana Beatriz Domínguez, junto a Dahiana del Carmen Córdoba y el remisero Alberto Felipe Mendieta.

Durante el operativo, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Avenida, donde se secuestraron 14,682 gramos de cocaína. En el mismo contexto, fueron detenidos Córdoba y Mendieta, a quienes se les incautaron otros 780 gramos de la sustancia.

En su resolución, el magistrado procesó a Silva, Domínguez, Toledo y Pericón por el delito de comercio de estupefacientes. En el caso de Silva, se agregó además el cargo de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real.

Por su parte, Córdoba y Mendieta fueron procesados por transporte de estupefacientes.

Asimismo, el juez ordenó el embargo preventivo de bienes de todos los imputados por un monto de $10.000.000 cada uno, con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.

En paralelo, la defensa de Diana Beatriz Domínguez, a cargo del abogado Sergio Crespín, presentó un pedido de arresto domiciliario, argumentando la situación familiar de la imputada. El planteo fue acompañado por informes vinculados al desarraigo y la distancia respecto de su núcleo familiar.