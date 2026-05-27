Tres estudiantes fueron suspendidos tras encontrarles envoltorios con droga

El hecho involucra a una alumna de 15 años que habría ingresado con “bagullos” al establecimiento. Interviene la Justicia y se activaron protocolos escolares y policiales.

Hoy 06:43

Tres estudiantes de un colegio secundario del departamento Banda fueron suspendidos este martes por la tarde, luego de que autoridades de la institución detectaran que una alumna había ingresado con tres “bagullos”, presuntamente de sustancia prohibida.

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El hecho se conoció a partir de una investigación educativa y judicial que busca determinar la cadena de responsabilidades hasta establecer cómo la droga llegó a manos de una adolescente de 15 años. La causa es supervisada por la fiscal Pilar Gallo.

Según fuentes ligadas al caso, el episodio se produjo durante una charla escolar, cuando tres alumnos fueron observados en posesión de los envoltorios. Ante esta situación, la atención se centró rápidamente en una estudiante que portaba una bolsa, lo que motivó la activación del protocolo institucional y la intervención de personal policial.

Las autoridades del establecimiento labraron el acta correspondiente tras constatar que se trataría de sustancias ilegales, y dispusieron la suspensión de los tres alumnos involucrados.

En paralelo, la fiscal Gallo ordenó una serie de medidas, entre ellas la toma de testimonio al docente que intervino inicialmente, la participación de efectivos de Drogas Peligrosas para realizar pruebas de campo sobre la sustancia, y la citación de la adolescente junto a sus padres para una entrevista reservada. También se dispuso un relevamiento vecinal para ampliar la investigación.

Por otra parte, voceros indicaron que la institución educativa organizó charlas de concientización dirigidas a los estudiantes sobre los riesgos del consumo de drogas. Asimismo, se evalúa convocar a los padres de los alumnos para abordar la problemática y reforzar la prevención, bajo la premisa de que el consumo de estupefacientes no distingue contextos sociales.