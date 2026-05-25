Estudiantes venció a Independiente Medellín en el descuento y logró una épica clasificación a octavos de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata consiguió una agónica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer este martes por 1-0 a Independiente Medellín de Colombia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

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El equipo argentino necesitaba obligatoriamente una victoria para avanzar y recién pudo quebrar el marcador en tiempo de descuento gracias a un gol del mediocampista Mikel Amondarain.

Con este resultado, el “Pincha” terminó segundo en el Grupo A con nueve puntos y selló su pase a la próxima ronda, mientras que el conjunto colombiano quedó tercero con siete unidades y disputará los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Estudiantes fue superior durante gran parte del partido, aunque volvió a sufrir problemas de efectividad y recién encontró el alivio en la última jugada.

La primera situación clara llegó al minuto de juego, cuando Facundo Farías sacó un remate desde el vértice derecho del área que pasó muy cerca del ángulo.

La respuesta de Independiente Medellín llegó a los 10 minutos. Baldomero Perlaza quedó mano a mano dentro del área, pero el arquero Fernando Muslera respondió con una gran atajada. En el rebote, Yoni González definió por encima del travesaño.

El conjunto platense siguió buscando y tuvo nuevas oportunidades con un cabezazo incómodo de Leandro González Pirez, un remate de Fabricio Pérez y una media vuelta potente de Guido Carrillo, aunque todas terminaron en manos del arquero Eder Chaux.

En el complemento, el trámite mantuvo la misma tendencia. Estudiantes dominó territorialmente, pero le costó encontrar claridad en los metros finales.

A los 30 minutos, un gran cabezazo de Santiago Núñez parecía convertirse en gol, aunque Chaux protagonizó una espectacular atajada para mantener el empate.

Cuando el partido se encaminaba hacia una eliminación dolorosa, el “Pincha” encontró el premio en el primer minuto de descuento.

Tras un córner y un cabezazo previo de Alexis Castro, apareció Mikel Amondarain por el segundo palo para empujar la pelota y desatar el festejo en La Plata.

Con sufrimiento y sobre el final, Estudiantes cumplió con el objetivo y seguirá en carrera en la máxima competencia continental.