Salud pública: advierten por el aumento de cuadros respiratorios y refuerzan las campañas de vacunación y prevención

La directora de Atención Primaria de la Salud, Marta Tarchini, y el director de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán, participaron de una nueva edición de Libertad de Opinión, donde analizaron la situación sanitaria actual de la provincia.

Hoy 22:49

Durante una nueva edición de Libertad de Opinión, la directora de Atención Primaria de la Salud, Marta Tarchini, y el director de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán, se refirieron al incremento de las consultas por enfermedades respiratorias, las campañas de vacunación en marcha y las estrategias que se desarrollan en toda la provincia para fortalecer la prevención y el acceso a la salud pública.

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Tarchini señaló que en las últimas semanas se registró un importante aumento en la demanda por cuadros respiratorios, especialmente en niños, y pidió a las familias acudir a los centros de atención primaria ante los primeros síntomas.

“Ha aumentado mucho la demanda por los cuadros respiratorios, sobre todo de niños”, indicó la funcionaria, al tiempo que recordó que las UPAs cuentan con profesionales y recursos para atender y diagnosticar los casos leves, derivando únicamente aquellos que requieren una mayor complejidad.

La especialista atribuyó esta situación a varios factores, entre ellos las bajas temperaturas, la circulación de virus respiratorios y la disminución de algunas prácticas preventivas incorporadas durante la pandemia.

“Hemos perdido algunas costumbres o hábitos que habíamos aprendido, como el lavado de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica temprana”, expresó.

Asimismo, insistió en evitar la automedicación y remarcó que un diagnóstico oportuno permite prevenir complicaciones como neumonías u otras enfermedades respiratorias más severas.

Por su parte, Terán advirtió que actualmente la cobertura de vacunación antigripal alcanza apenas al 50% de la población objetivo, por lo que reiteró el llamado a completar los esquemas.

“Los niños de seis meses a dos años deben recibir dos dosis con un intervalo de 28 días. No alcanza con una sola aplicación”, explicó.

El funcionario destacó que los equipos de salud despliegan distintas estrategias territoriales para acercar las vacunas a la comunidad.

“Los equipos van casa por casa, trabajan en escuelas, plazas, supermercados e iglesias para llegar a la población”, sostuvo.

Más equipamiento y capacidad de resolución en las UPAs

Durante la entrevista, ambos funcionarios resaltaron el crecimiento de la infraestructura sanitaria en el primer nivel de atención.

Terán detalló que de las 36 UPAs de Capital y La Banda, más de 11 cuentan con ecógrafos, existen tres laboratorios completos destinados a la red y más de 20 UPAs disponen de atención pediátrica, además de médicos clínicos y de familia.

En ese sentido, Tarchini destacó el trabajo realizado para incrementar la capacidad de respuesta de estos centros.

“Ya no somos solamente un lugar de consulta. Hemos aumentado el poder de resolución dentro de las UPAs”, afirmó.

La funcionaria explicó que actualmente una mujer embarazada sin obra social puede realizar allí todos sus controles prenatales y, en caso de detectarse un embarazo de riesgo, ser derivada oportunamente a centros especializados.

Además, señaló que se desarrollan estrategias específicas para la detección y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial y diabetes, mediante operativos que incluyen estudios de laboratorio, electrocardiogramas, controles de retina y evaluación del pie diabético.

Información digital y turnos online

Otro de los puntos destacados fue la digitalización de los servicios de salud.

Terán explicó que en la página del Ministerio de Salud funciona una guía digital de servicios, donde los vecinos pueden consultar qué prestaciones ofrece cada UPA, los días y horarios de atención, los profesionales disponibles e incluso las áreas de cobertura.

“Está todo actualizado y disponible para que la gente pueda saber dónde encontrar el servicio que necesita”, indicó.

Tarchini agregó que el sistema permite identificar incluso al agente sanitario correspondiente a cada domicilio y gestionar turnos de manera online.

Lanzarán un operativo para detectar casos de HPV

Finalmente, Gonzalo Terán anunció que desde junio comenzará un amplio operativo destinado a mujeres de entre 30 y 64 años, con el objetivo de detectar la presencia del Virus del Papiloma Humano (HPV).

La iniciativa se desarrollará en Capital, La Banda y el departamento Robles, mediante visitas domiciliarias y la implementación de la modalidad de autotoma, que permite a las mujeres obtener la muestra sin necesidad de concurrir inicialmente a un centro de salud.

“Tenemos como objetivo alcanzar a 6.200 mujeres en Capital, 2.500 en La Banda y 1.500 en Robles”, precisó.

Por su parte, Tarchini subrayó la importancia de esta herramienta para llegar a mujeres que muchas veces no concurren a los centros sanitarios por vergüenza o dificultades sociales.

“Nos permite identificar a mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino y actuar de manera temprana”, explicó.

Ambos funcionarios coincidieron en que la prevención continúa siendo el eje central de las políticas sanitarias y remarcaron la necesidad de fortalecer los controles, la vacunación y el acceso a la atención primaria para mejorar la calidad de vida de la población santiagueña.