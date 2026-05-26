Ricardo Darín defiende a Wanda Nara tras su polémica victoria

Ricardo Darín salió en defensa de Wanda Nara tras las críticas por su premio como mejor conductora en los Martín Fierro 2026, destacando su capacidad para reinventarse en la televisión.

Hoy 23:20

Ricardo Darín ha sorprendido al defender a Wanda Nara en medio de la polémica generada por su reciente victoria en los premios Martín Fierro 2026. El actor expresó su respaldo público después de que Nara recibiera críticas por haber sido galardonada como mejor conductora. “Wanda lo hizo muy bien”, afirmó Darín, quien además reveló que sigue sus programas en televisión.

La controversia surgió debido a que Wanda Nara se impuso en una terna que incluía a reconocidas figuras con una amplia trayectoria en la conducción televisiva, lo que desató cuestionamientos dentro del ámbito artístico y mediático. Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, Darín fue claro al expresar su apoyo: “Yo soy team Wanda porque se inventó a sí misma”, enfatizando la habilidad de la empresaria para mantenerse en el centro de la escena pública.

Las declaraciones del protagonista de El Eternauta tomaron especial relevancia en un contexto donde el debate sobre la legitimidad del premio entregado por APTRA se intensificó. En las últimas horas, también han surgido críticas acerca de la conformación de las ternas y versiones encontradas sobre el proceso de votación, mientras diversas figuras del espectáculo se han pronunciado tanto a favor como en contra de Wanda Nara.

Optando por no evadir la controversia, Darín destacó el fenómeno mediático que ha construido Wanda a lo largo de su carrera, desde su llegada a la televisión hasta su consolidación como conductora y figura internacional. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, aportando un respaldo inesperado en medio de uno de los escándalos más comentados tras la entrega de los Martín Fierro.