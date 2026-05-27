Premios Gardel 2026: Milo J brilló en la gran noche de la música argentina y se llevó el Gardel de Oro

El joven artista fue el gran protagonista de la ceremonia al conquistar 13 galardones, entre ellos Álbum del Año, Canción del Año y el máximo reconocimiento de la noche.

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La música argentina celebró este martes una nueva edición de los Premios Gardel 2026 y tuvo a Milo J como la figura indiscutida de la velada. El cantante y compositor arrasó en la ceremonia organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), llevándose 13 premios, incluido el codiciado Gardel de Oro.

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La gala se realizó en el Teatro Coliseo y fue transmitida por TNT y HBO Max, reuniendo a algunas de las figuras más destacadas de la escena musical nacional.

Milo J consiguió los reconocimientos más importantes gracias a su disco La vida era más corta y a la canción Niño, obteniendo premios en categorías como Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Colaboración Urbana y Grabación del Año, entre otras.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Los Nocheros, quienes recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera y su aporte fundamental al folklore argentino contemporáneo.

Â¡Felicitamos a Milo J! Ganador en los #PremiosGardel2026 en la categorÃ­a Ãlbum del AÃ±o â¨ pic.twitter.com/PAvgf512AU — Premios Gardel (@PremiosGardel) May 27, 2026

La ceremonia también dejó espacio para grandes nombres de distintos géneros musicales. Charly García fue distinguido por In the City, colaboración junto a Sting; mientras que Cazzu obtuvo reconocimientos por Latinaje. También tuvieron una destacada participación Lali, Nathy Peluso, Abel Pintos, CA7RIEL & Paco Amoroso y Divididos.

Entre los galardones más destacados, Latinaje, de Cazzu, ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Global; Gracias a la vida, de Abel Pintos, fue elegido Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea; mientras que Divididos se quedó con el premio a Mejor Álbum Grupo Rock.

Además, hubo reconocimientos para artistas consagrados y emergentes en géneros como folklore, tango, pop, rock, cuarteto, urbano y música electrónica, reflejando la diversidad y el gran presente de la industria musical argentina.

Principales ganadores de los Premios Gardel 2026

Gardel de Oro: Milo J

Álbum del Año: La vida era más corta – Milo J

Canción del Año: Niño – Milo J

Mejor Álbum Grupo Rock: Divididos

Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Mejor Álbum de Música Global: Latinaje – Cazzu

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la vida – Abel Pintos

Premio a la Trayectoria: Los Nocheros

La edición 2026 de los Premios Gardel volvió a confirmar el crecimiento y la renovación de la música argentina, con una nueva generación de artistas que pisa fuerte y convive con figuras históricas que siguen dejando huella en la cultura nacional.