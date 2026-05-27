Ministro Masso aborda motín en el Instituto Brochero de Tucumán

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, destacó las acciones del Gobierno ante un intento de motín en el Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz, Tucumán, y reafirmó el compromiso de no permitir el ingreso de drogas en las instituciones de detención.

Hoy 01:24

En la noche del lunes, alrededor de las 22 horas, se registraron actos de vandalismo en el Instituto Cura Brochero, situado dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, donde dos menores fueron los protagonistas de estos incidentes.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, informó que se recibió un informe sobre el caos generado por los menores en colaboración con los celadores, lo que provocó la intervención de las autoridades competentes.

Masso aseguró: “Vamos a trabajar para preservar a nuestros empleados y celadores.” Esta declaración subraya la preocupación del Gobierno por la seguridad de quienes laboran en el instituto.

En respuesta a la situación, se implementaron medidas internas para intentar persuadir a los menores, lo cual no tuvo éxito, llevando a la notificación a la Justicia y la convocatoria de la Policía con grupos especiales para restaurar el orden.

El ministro subrayó: “No nos vamos a dejar doblegar para que ingrese la droga al Instituto Brochero,” refiriéndose a la presión que se ejerce durante las visitas familiares, que frecuentemente intentan facilitar el ingreso de sustancias prohibidas.

Masso reafirmó el compromiso del Gobierno de garantizar la seguridad en todos los lugares de detención tanto para menores como para mayores, enfatizando que el Instituto Brochero es un modelo a seguir en el país.

Finalmente, el ministro mencionó que se llevará a cabo una evaluación exhaustiva de los incidentes y que se recibirán informes sobre posibles heridos, asegurando que se actuará en consecuencia.