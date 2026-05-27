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El clima para Santiago del Estero: neblinas matinales y cielo cubierto para este miércoles 27 de mayo del 2026

El SMN anticipa una jornada con mínima de 10°C y máxima de 23°C, marcada por neblina en las primeras horas y cielo mayormente nublado durante todo el día.

Hoy 01:57

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un miércoles 27 de mayo de 2026 con condiciones variables para Santiago del Estero, en una jornada que estará marcada por la presencia de neblina en las primeras horas y un cielo mayormente nublado durante todo el día.

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De acuerdo con el organismo oficial Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista es de 10 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 23 grados, en un marco de ambiente fresco a templado para la región.

Durante la mañana, no se descarta la formación de neblinas, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y zonas urbanas debido a la posible reducción de la visibilidad.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendría mayormente cubierto, sin previsión de mejoras significativas en las condiciones de nubosidad.

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