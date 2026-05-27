Conductora de Uber apedreada en Salta vive un momento de tensión

Una conductora de Uber fue víctima de un ataque con un ladrillo en Salta, lo que suscita inquietud sobre la seguridad de los conductores de aplicaciones de transporte.

Hoy 01:52

Una conductora de Uber vivió un momento de tensión ayer mientras realizaba un viaje en Salta, específicamente sobre calle Coronel Moldes, entre La Rioja y San Luis, cuando una mujer le arrojó un pedazo de ladrillo contra su vehículo.

Según el relato de la conductora a InformateSalta, el incidente ocurrió de manera repentina y sin ningún tipo de conflicto previo. Durante el trayecto, ella observó que una mujer se acercaba por la vereda con un ladrillo en la mano.

La chofer, sintiéndose inicialmente amenazada, pensó que la agresora podía estar relacionada con el viaje. Sin embargo, más tarde descubrió que era una vecina del pasajero. “De la nada salió y me apedreó el auto”, relató la conductora, aún conmocionada por la experiencia.

La mujer también mencionó que la agresora podría tener problemas psiquiátricos y que después del ataque se alejó caminando por la zona sin dejar rastro. “Quedé muy mal. Me pasó a mí y le puede pasar a cualquier persona que vaya caminando con una criatura”, agregó.

Tras el episodio, la conductora intentó comunicarse a través de la aplicación para reportar el incidente y también planeaba presentar una queja formal al propietario del establecimiento donde había sido solicitado el viaje.

Este suceso resalta la creciente preocupación sobre la seguridad de los conductores de aplicaciones de transporte en Salta, un tema que requiere atención urgente por parte de las autoridades locales.