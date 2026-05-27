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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAY 2026 | 13º
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Fuentes recibió en el salón de acuerdos al Embajador de la República Popular China

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión institucional con el Embajador de la República Popular China, Wang Wei, en el marco de la agenda que el diplomático desarrolló en su visita a Santiago del Estero.

Hoy 02:14
Norma Fuentes con Wang Wei

El embajador asistió junto a su esposa, Xue Dongxiao. En tanto, la jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce; y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; entre otros funcionarios.

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Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre el intercambio cultural, comercial y productivo.

Entre otros temas, la conversación giró en torno a la experiencia de los colectivos eléctricos cuyos buses fueron fabricados y utilizan tecnología de orígen chino.

Asimismo, el embajador le agradeció a la intendente el trato amable y cordial de los vecinos y autoridades hacia la comunidad china que reside en la Madre de Ciudades.

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