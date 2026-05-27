Conductor detenido por manejar en contramano en la ruta 66 de Jujuy

Un conductor fue detenido en Jujuy por manejar en contramano en la ruta 66, arrojando un test de alcoholemia positivo.

Hoy 02:28

En un importante operativo de seguridad vial, un conductor fue detenido esta mañana en las cercanías de la nueva terminal sobre la ruta nacional 66. La intervención de la policía provincial logró prevenir una posible tragedia, dado que el conductor manejaba en contramano.

El incidente tuvo lugar en horario pico, lo que incrementó considerablemente el riesgo de un grave accidente. Al ser sometido a un test de alcoholemia, el resultado fue positivo, con una tasa de 2.7 mg/L, lo que indica un estado de ebriedad notable.

Según las primeras informaciones, el conductor viajaba solo y se desplazaba en sentido norte-sur, contrario al flujo habitual del tráfico, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Las sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol en Jujuy son severas y se clasifican de la siguiente manera: para niveles inferiores a 0,2 gramos, las multas oscilan entre $169.400 y $508.200; entre 0,2 y 0,5 gramos, entre $508.200 y $847.000; y para niveles superiores a 0,5 gramos, las sanciones pueden alcanzar hasta $1.694.000.

La situación reitera la necesidad de concienciar a los conductores sobre los peligros del alcohol al volante y la importancia de las medidas de seguridad vial. Las autoridades locales han intensificado los controles de alcoholemia para evitar incidentes de este tipo.

La policía de Jujuy continúa trabajando en la implementación de estrategias para mejorar la seguridad en las vías, buscando reducir el número de accidentes relacionados con la conducción irresponsable.