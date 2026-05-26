“Extraño mucho a mi hija”: el doloroso testimonio de la madre de la niña que murió en Chañar Pozo de Abajo

Viviana Ovejero habló tras el crimen de su hija de 10 años en la localidad del departamenteo Río Hondo y pidió justicia en medio de un profundo dolor que conmueve a toda la comunidad.

Hoy 22:46

En medio de un profundo dolor y todavía conmocionada por la tragedia, Viviana Ovejero, madre de Florencia Gisel, la niña de 10 años asesinada en Chañar Pozo de Abajo, departamento Río Hondo, habló con Noticiero 7 y pidió justicia por la muerte de su hija.

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Con la voz quebrada por la angustia, la joven madre expresó el difícil momento que atraviesa tras la pérdida de la pequeña. “Quiero que la Justicia se haga cargo de él. Lo único que me interesa a mí son mis hijas”, manifestó Viviana, quien además es madre de otras dos niñas.

“Me siento muy triste, extraño mucho a mi hija. Era una niña muy alegre”, recordó entre lágrimas, al evocar la personalidad de Florencia Gisel.

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Durante la entrevista, también relató que días antes del fatal desenlace la niña le había comentado que sentía fuertes dolores de cabeza y garganta. Sin embargo, explicó que no pudo llevarla al médico debido a las dificultades económicas y al costo que implicaba el traslado.

En relación con René Orlando Bulacio, detenido e imputado como principal sospechoso del crimen, Viviana aseguró que nunca lo denunció por temor y por creer que nadie le iba a creer. “Cuando tomaba se ponía muy violento”, recordó.

Asimismo, señaló que desde la detención no mantuvo contacto con él y que tampoco desea hacerlo.

Por otra parte, Raúl Bulacio, sobrino del acusado y también detenido en el marco de la investigación, expresó el impacto que el hecho provocó en toda la familia y en la comunidad.

"Esto ha causado mucho daño a la familia y a la gente de la zona. Tenemos un dolor muy grande que nadie nos lo va a sacar. Vamos a tener que aprender a convivir con este dolor", afirmó.

La muerte de Florencia Gisel generó una profunda conmoción en Chañar Pozo de Abajo y reavivó el reclamo de justicia por parte de familiares y vecinos, que aún intentan comprender una tragedia que dejó una herida imborrable en toda la comunidad.

Sobre el caso

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De acuerdo con el informe forense, la niña presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo y un severo golpe en la cabeza que habría sido la causa de su muerte, un dato que profundizó la conmoción por el caso y modificó el rumbo de la investigación.



La causa comenzó a ser investigada durante el fin de semana, luego de que el padrastro de la menor declarara ante la Policía que la pequeña atravesaba un cuadro de salud delicado, con tos persistente y dificultades para ingerir alimentos sólidos desde hacía varios días.



Sin embargo, durante las primeras pericias realizadas en la vivienda, los investigadores advirtieron lesiones visibles en el cuerpo de la niña, situación que llevó al fiscal Rafael Zanni a ordenar el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.



El examen forense confirmó posteriormente lesiones en glúteos, brazos, piernas y en la zona de la ceja derecha, además del traumatismo fatal en la cabeza. A partir de esos resultados, la causa comenzó a investigarse como un presunto homicidio en un contexto de violencia intrafamiliar.



Mientras tanto, René Orlando Bulacio continúa detenido e incomunicado como principal sospechoso, en tanto la Fiscalía avanza con nuevas medidas para intentar reconstruir las circunstancias previas a la muerte de la menor.