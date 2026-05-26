Marcos Novaro en LO: “Milei sigue teniendo más chances de ser reelecto que de ser derrotado”

El sociólogo y analista político analizó el escenario interno del Gobierno, las disputas de poder dentro del oficialismo y el humor social de los argentinos en medio de la incertidumbre económica y política.

Hoy 22:32

El sociólogo y analista político Marcos Novaro habló en una nueva edición del programa Libertad de Opinión sobre el presente del gobierno de Javier Milei, las internas dentro de La Libertad Avanza, el desgaste político del oficialismo y el escenario electoral de cara a los próximos años. Durante la entrevista, sostuvo que el Presidente todavía conserva ventajas frente a una oposición que considera desordenada y sin liderazgos claros.

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En el inicio del diálogo, Novaro aseguró que el Gobierno atraviesa una fuerte disputa interna entre el sector de Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, una tensión que, según explicó, lleva meses acumulándose y que todavía no logró resolver el Presidente.

“Hay una disputa de poder que no se ha saldado en estos dos años y medio de gobierno y no han hecho más que escalar”, afirmó. En ese sentido, consideró que el único capaz de ordenar la situación es el propio Javier Milei, aunque planteó dudas sobre si efectivamente podrá hacerlo.

El analista también se refirió al rol de Patricia Bullrich, a quien definió como el primer antagonista interno que el oficialismo no logra disciplinar. “Bullrich entiende que es el momento de marcar diferencias y los Milei la necesitan, no pueden prescindir de ella”, señaló.

Respecto de la situación de Manuel Adorni, investigado judicialmente, Novaro opinó que el vocero presidencial espera que el inicio del Mundial desplace el tema de la agenda mediática. Sin embargo, advirtió que el avance de la Justicia condiciona al Gobierno.

“Mientras más claro esté que perder a Adorni es un triunfo para otro poder, Milei no le va a soltar la mano”, sostuvo. Y agregó: “La Justicia está tomando un ritmo que desafía al Ejecutivo”.

Al analizar el impacto político de las internas, el sociólogo consideró que el Gobierno ya comenzó a pagar costos. “En estos meses ha perdido mucho apoyo y ha ganado mucha desconfianza en la sociedad y en sectores empresarios”, afirmó.

No obstante, explicó que el oficialismo apuesta a una mejora económica en el segundo semestre para recuperar estabilidad política y respaldo social. “La receta del Gobierno es aguantar porque creen que la economía va a mejorar”, indicó.

En cuanto al humor social, Novaro reconoció que existe un fuerte malestar entre los argentinos, aunque consideró que el temor a una nueva crisis económica podría terminar favoreciendo electoralmente a Milei.

“En el momento electoral no sé si las simpatías importan tanto como la idea de evitar que la situación vuelva a descontrolarse y regrese una inflación descontrolada”, explicó.

Consultado sobre la oposición, el analista sostuvo que el peronismo atraviesa una interna todavía más compleja que la del oficialismo y aseguró que existen profundas diferencias ideológicas y estratégicas entre sus principales referentes.

En ese marco, cuestionó la falta de acuerdos entre sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y otros dirigentes del espacio. “Es muy difícil que logren resolver sus liderazgos de acá a 2027”, señaló.

Sobre el final de la entrevista en Libertad de Opinión, Marcos Novaro concluyó que, pese al desgaste sufrido durante el primer semestre del año, el Presidente continúa teniendo ventaja frente a una oposición fragmentada. “Si tuviera que apostar, diría que Milei sigue teniendo más chances de ser reelecto que de ser derrotado”, sentenció.