Presentaron las Jornadas de Ciencia y Justicia CONICET NOA-Sur en el Palacio de Tribunales

El encuentro genera un espacio de intercambio entre los ámbitos jurídico y científico, promoviendo el diálogo interdisciplinario en pos de una sociedad más justa.

Hoy 19:27

El Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales fue el ámbito donde se llevó a cabo la presentación del Programa Nacional de Ciencia y Justicia: vinculación de los saberes científicos y jurídicos para una sociedad mejor.

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El acto de apertura fue encabezado por la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, quien estuvo acompañada en el estrado por el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. Marcelino Ledesma; el subsecretario de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Ing. Adrián Suárez; el responsable del programa "Ciencia y Justicia" y gerente de asuntos legales del CONICET, abg. Alan Temiño y el director de CONICET NOA Sur, Dr. Augusto Bellomio.

En tanto, participó en el evento de manera virtual el vicepresidente primero del STJ, Dr. Eduardo Llugdar, quien al momento de hacer uso de la palabra manifestó: "Para mí es un alto honor participar en estas jornadas y dentro de un mundo cada vez más complejo, donde las decisiones impactan directamente en los Derechos Humanos, la libertad y el futuro de nuestra sociedad, la ciencia no puede ni debe permanecer ajena".

“El CONICET, continuó, con su vasta experiencia en investigación de excelencia, tiene un rol protagónico en este camino y los investigadores están llamados a tender esos puentes sólidos con los Poderes Judiciales y las políticas públicas, porque una Justicia y política fortalecidas con el conocimiento científico, son siempre más confiables, equitativas y legítimas”.

Para concluir, remarcó que "este encuentro busca fomentar diálogos interdisciplinarios, marcos de colaboración concretos. No se trata de que la ciencia suplante al derecho, sino que ambas se enriquezcan mutuamente; la ciencia aportando rigor empírico y el derecho aportando valores éticos y garantías que nos definen como sociedad".

A su turno la Dra. Rodríguez agradeció la presencia de las autoridades, como la fiscal general, Dra. Mariela Bitar y la fiscal general federal, Dra. Indiana Garzón, entre otros, ocasión en la que destacó que este tipo de actividad tiende a unir la ciencia con el servicio de Justicia.

En ese sentido, sostuvo que es intención del CONICET estrechar vínculos con los Poderes Judiciales provinciales. A la vez, dijo que en reuniones de la Junta Federal de Cortes en las que participó, se advirtió la necesidad de contar con los aportes científicos del sistema de investigaciones que lleva adelante el CONICET, por lo que se debe defender y promover sus actividades, desde distintos ámbitos.

Más adelante, la vocal supervisora del Centro Único de Capacitación, ratificó el apoyo de que el Poder Judicial siga trabajando junto con diferentes instituciones, porque la Justicia se construye con saberes, que no sólo tienen que ver con el derecho, sino también con el resto de las ciencias.

Para concluir, la magistrada destacó, que hoy no se puede hablar de resolver conflictos de intereses solamente aplicando la ley, ya que si no se está inserto en la comunidad, ni se sabe de qué se trata el diálogo social, difícilmente se dicten resoluciones judiciales ajustadas a derecho, ya que no sólo es aplicar la ley, sino hacer justicia.

Seguidamente, el abg. Alan Temiño, agradeció al STJ y al Centro Único de Capacitación por el trabajo realizado para llegar a estas jornadas y en ese sentido expresó que "la relación entre el Poder Judicial santiagueño y el CONICET comenzó en el año 2017 y por diferentes causas y trabajos que se fueron dando de manera puntual, tenemos hoy el honor de tener estas primeras jornadas de intercambio y articulación entre el programa Ciencia y Justicia y el Poder Judicial de la provincia y queremos reafirmar con estas jornadas, el carácter federal que tiene el CONICET, y debe tener su inserción en todo el territorio”.

En tanto, el Dr. Augusto Bellomio, agradeció la recepción para continuar con el trabajo en conjunto, para transferir los conocimientos que se generan en los laboratorios, las universidades y en los centros de investigación.

Culminadas las alocuciones de las autoridades, se inició la presentación del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, a cargo del coordinador del mismo, Mg. Germán Stalker y el Abg. Francisco Bazán, responsable de CONICET NOA-Sur.

A continuación, tuvo lugar la Mesa 1: Ciencias del ambiente y Justicia, a cargo de los Dres. Claudio Borsarelli y Axel Holman, investigadores del CONICET, quienes abordaron el tema: pericias ambientales, bioindicadores, contaminación, impacto ambiental.

Seguidamente, tuvo lugar la Mesa 2: Perspectivas sociales, históricas y humanísticas en el ámbito judicial. Derechos Humanos, estudios territoriales, contextos sociales y conflictos socioambientales, oportunidad en la que expusieron la Dra. Celeste Schnyder; el Dr. Federico Medina; la Dra. Soledad de León y el Dr. Catriel León, catedráticos, investigadores y tesista del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social INDES (UNSE/CONICET).

Cabe apuntar que la jornada de cierre tendrá lugar mañana, en el Salón Monteagudo del Poder Judicial de Tucumán.