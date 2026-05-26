El artista Rodolfo Soria obtuvo el primer premio en el 3º Salón Regional de Artes Visuales

El reconocido artista santiagueño fue distinguido por su escultura “Diluvio ¿Algo estaremos haciendo mal?” en el certamen regional que reúne a exponentes del arte del NOA en Catamarca.

Hoy 20:36

El reconocido artista santiagueño Rodolfo Soria fue distinguido con el primer premio en el 3º Salón Regional de Artes Visuales, una destacada muestra que reúne obras de artistas de todo el noroeste argentino y que se desarrolla en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, en Catamarca.

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La nueva edición del certamen convocó a más de 200 postulaciones y expone tanto las obras premiadas como las piezas seleccionadas, ofreciendo un amplio panorama de las tendencias, técnicas y expresiones que atraviesan actualmente la escena artística del NOA.

Soria recibió el máximo galardón por su escultura titulada “Diluvio ¿Algo estaremos haciendo mal?”, obra que fue especialmente valorada por el jurado integrado por Marcela Cardillo, Raquel Zeitune y Tomás Bree.

Además del artista santiagueño, fueron distinguidos Viviana Raquel Averboch, de Catamarca, por la escultura “Tiempos Violentos”; Emiliano D’Amato Mateo, de Tucumán, por la obra textil “Laberinto” (Serie La línea vulnerable); Virginia Chialvo Lasala, de Jujuy, por el grabado “Tramas de Cultivo”; y Carolina Grillo, de Salta, por la fotografía “ST”, perteneciente a la serie “Perder un objeto”.

Tras recibir el reconocimiento, Soria expresó su satisfacción y destacó la importancia del certamen para la región. “Tuve el honor de recibir el primer premio del Salón Regional de Artes Visuales, sobre todo viendo el nivel de calidad de obras que se han presentado. Esta es muy importante porque visibiliza obras de artistas plásticos del noroeste argentino, las cuales son de un gran nivel”, señaló.

El Salón Regional de Artes Visuales se consolida así como uno de los espacios más importantes para la difusión y promoción de la producción artística del NOA, impulsando el intercambio cultural y el reconocimiento de artistas de toda la región.